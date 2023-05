Caso Nicolás Petro: Cada fiscal deberá indicar si se declara impedido, asegura la vicefiscal

La vicefiscal general, Martha Mancera, señaló que tanto el fiscal general Francisco Barbosa, como los demás funcionarios que fueron recusados, por parte de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, están evaluando esta acción para determinar si se declaren o no impedidos dentro de la investigación por supuesto lavado de activos.

“Lo primero, es si el funcionario se declara o no impedido y si no se declara impedido la siguiente instancia resolverá la recusación (…) las cáusales de impedimento son personales y taxativas”, dijo Mancera.

Así mismo, sostuvo: “Yo no me puedo salir de ellas, no puedo crear un imaginario de reglas distintas, ni yo puedo responder distinto”.

Igualmente, manifestó que como vicefiscal general también fue recusada, por parte de los abogados del hijo del presidente Petro, y dará la respectiva respuesta conforme lo establece la ley que es rigurosa en esta materia.

Este proceso se origina de las denuncias que fueron realizadas por Day Vásquez, quien asegura que su expareja Nicolás Petro supuestamente recibió dineros por parte del señalado exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el 'Hombre Marlboro' y de El Turco Hilsaca.

Los abogados Juan Trujillo y David Teleki pidieron que en caso de ser acogida esta recusación los magistrados de la Corte Suprema de Justicia designen un Fiscal Ad Hoc para que asuma las respectivas investigaciones penales que se siguen contra el hijo del jefe de Estado.

De igual forma, solicitaron que mientras se resuelve esta recusación la Fiscalía suspenda todas las actuaciones que lleva a cabo ese organismo contra Nicolás Petro.

“La guerra que ha declarado el Fiscal Barbosa contra el presidente Petro, ya ha alcanzado de sobra el carácter de enemistad grave, que abarca el núcleo familiar de ambos altos funcionarios del Estado, porque, por una parte, involucra a la seguridad de la familia de Barbosa y por otra parte, la Fiscalía investiga al hijo del presidente, esto es, a Nicolás Petro”, señala la recusación.

De acuerdo con los abogados, la reciente dispuesta en la que se ha visto envuelto el fiscal general con el presidente Petro, evidencia una falta de garantías para ejercer su defensa, afectándose la imparcialidad y objetividad del proceso.

“La enemistad y animadversión contra el presidente Petro afecta el juicio, imparcialidad y objetividad del fiscal Barbosa y sus fiscales delgados, contra Nicolás Petro, puesto que además de haber llevado la confrontación al plano familiar (sacar a la familia de Barbosa del país por temor a ser asesinados por el presidente Petro); el fiscal se ha referido reiterativamente al caso de Nicolás Petro, dejando entrever su enorme poder para someterlo a un juicio parcializado y sesgado”, agrega la solicitud.