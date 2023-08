Caso Nicolás Petro: congresistas piden que se conozca la verdad sobre la financiación de la campaña

En medio de la audiencia de imputación de cargos que se desarrolló contra el diputado Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, el dirigente político anunció que buscará un acuerdo con la justicia para revelar más hechos de corrupción.

Al respecto, algunos congresistas se pronunciaron diciendo que todo esto debe servir para que se conozca la verdad sobre la financiación de la campaña presidencial del hoy mandatario de los colombianos.

La senadora María Fernanda Cabal dijo que “sería ideal que revelara esa información, yo no me alegro por él, no me alegro de la tragedia de nadie por más que seamos oposición o los veamos como adversarios, pero él tiene que contarle al país y que también aproveche Armando Benedetti y nos cuente todo lo que sabe”.

El senador Iván Cepeda dijo que Nicolás Petro tiene el deber de revelar la información que conoce, “es su deber, es lo que tiene que hacer, ante la justicia hay que acatar, respetar y cumplir”, indicó.

El senador David Luna espera que la justicia colombiana llegue al fondo de este asunto y se pueda conocer si es cierto o no que hubo financiación ilegal en la campaña de Gustavo Petro.

“Las denuncias sobre la financiación de la campaña presidencial son muy graves y el país requiere saber la verdad de qué pasó y cómo pasó. Por eso yo le pido a la justicia celeridad a todos estos interrogantes y para de una vez por todas saber cuál es la verdad”, dijo.

Algunos dirigentes políticos solo se limitaron a pedir respeto por las decisiones que los jueces de la República tomen en este caso. El presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, indicó “somos el partido del orden y por eso sentimos profundo respeto de las decisiones judiciales y lo que la justicia decida, eso hay que acatarlo”.

En los próximos días se reanudará la audiencia para definir la situación jurídica del diputado Nicolás Petro.