Caso Nicolás Petro: el vínculo entre Armando Benedetti y Day Vásquez

También se evidencia su cercanía porque la semana pasada cumplió años Adelina Guerrero Covo, esposa de Benedetti, y según la Revista Cambio Day Vásquez fue una de las pocas invitadas a la exclusiva celebración en un yate.

Por el momento, muchos consideran que tanto Nicolás Petro como Armando Benedetti tendrían motivos para estar molestos con el presidente Gustavo Petro, dado que de alguna forma ninguno de los dos recibió el respaldo del presidente en sus respectivos escándalos, los cuales tienen en común que en ambos se especula sobre dinero que habría ingreso a la campaña.

Cabe recordar los audios de Benedetti en los que asegura que, sin él, Petro no habría podido ser elegido presidente: "Yo hice 100 reuniones (...) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí, no ganan. Entonces, así sea de hipócrita, uno va y recibe a la gente, pero el tratamiento que tú y el presidente me dieron ayer, marica, yo no sé, además, lo que te voy a decir no es una amenaza (...) veo que esto me puede emputar, pateo, hijueputa, y ahí nos caemos todos, hijueputa".

En los audios, aunque Benedetti reitera que no está amenazando a nadie, dice: "Con tanta mierda que yo sé, pues nos jodemos todos, sí, ustedes me joden a mí, yo los jodo a ustedes".