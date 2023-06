Caso Odebrecht: desde el uribismo esperan que Zuluaga logre demostrar su inocencia

La Fiscalía General de la Nación anunció que imputará cargos en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por el caso de supuesta financiación ilegal de su campaña política de parte de la multinacional brasileña Odebrecht.

De acuerdo con las investigaciones, Zuluaga se habría reunido en varias oportunidades con el entonces directivo de esa compañía Eleuberto Martorelli, en su apartamento en el norte de Bogotá.

A raíz de esto, desde el Centro Democrático esperan que el dirigente político pueda demostrar su inocencia, aunque se mostraron respetuosos de las decisiones que pueda tomar la justicia colombiana.

La senadora Paloma Valencia reconoce que se trata de un golpe fuerte el partido. “Me entristece mucho porque yo creo que Óscar Iván Zuluaga ha sido un gran líder para Colombia, pero la justicia debe seguir su curso y esperamos que en su defensa logre demostrar su inocencia, es una noticia muy triste para el Centro Democrático y para el país”, dijo.

Valencia advierte que ella no puede garantizar que no haya habido ingreso de dineros ilegales a la campaña.

“Yo no hice parte de la campaña, entonces yo no puedo garantizar nada, yo siempre he tenido una opinión del doctor Óscar Iván como un hombre muy ajustado a la ley, muy responsable y correcto, yo confío en que pueda avanzar en su defensa y si no es así, que la justicia actúe”, indicó.

La senadora Paloma Valencia también se refirió a la imputación que se hará contra la exministra de Transporte Cecilia Álvarez y cuestionó que no haya decisiones en contra de la campaña de Juan Manuel Santos como tal.

“Hay que recordar que el famoso otrosí de Ocaña-Gamarra era para pagar los dineros que habría entregado Odebrecht supuestamente a la campaña Santos presidente; entonces uno no entiende cómo se puede imputar al gerente y a la ministra, pero no hay nada contra la campaña como tal”, añadió.

Las investigaciones que se adelantaban en el Consejo Nacional Electoral por estos hechos fueron archivadas.