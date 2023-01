Caso Odebrecht: Germán Córdoba niega responsabilidad pero podría dejar dirección de Cambio Radical

El director de Cambio Radical, Germán Córdoba, se pronunció luego de que la Fiscalía General de la Nación anunciara que imputará cargos en su contra, dentro de la investigación que se adelanta por el escándalo de Odebrecht.

En primer término, Córdoba dijo que aún no ha sido notificado por parte del ente investigador sobre la decisión en su contra, al tiempo que negó cualquier tipo de vínculo con este caso de corrupción.

“Fui funcionario público por más de 30 años, nunca he estado inmerso en este tipo de investigaciones, ni he sido sancionado. Quienes me conocen saben que soy una persona que obra siempre con honestidad, transparencia, con delicadeza y con absoluto respeto por lo público”, indicó.

En contexto: Cambio Radical, ¿Qué tanto le afecta en un año electoral decisión contra Germán Córdoba?

Afirmó que cuando se desempeñó como vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), sus actuaciones fueron transparentes, al tiempo que agregó que los contratos que estuvieron a su cargo nada tienen que ver con el episodio de Odebrecht.

“En cuanto al Contrato de Concesión No.007 de 2010 -Ruta del Sol III, cabe aclarar que este no corresponde a Odebrecht; dicho contrato fue suscrito con Yuma Concesionaria S.A, conformada por: Impregilo, Conalvias y Bancolombia”, dijo.

Niega haber adjudicado la construcción de un puente. “El 21 de julio de 2015, tras surtir todos los trámites y obtener la aprobación del Comité de Contratación de la entidad, suscribí con Yuma Concesionaria S.A el otrosí No.5 al Contrato de Concesión No.007 de 2010, con el cual se le ordena al contratista adelantar los diseños del Puente Plato. Resalto: solo diseños y licencias del puente. El otrosí no adicionaba ningún recurso económico al contrato; por el contrario, se ordenó que con los recursos existentes se realizaran los diseños necesarios”, explicó.

Puede leer: ELN afirma que no comparte propuesta de “paz total” del Gobierno Petro

Sin embargo, Germán Córdoba aseguró que tan pronto sea notificado por parte de la Fiscalía General de la Nación de la investigación o imputación en su contra, pondrá a consideración de su partido su permanencia en el cargo como director.

“Quiero informar que he solicitado al Comité de Ética de Cambio Radical me investigue por los hechos en referencia y y una vez sea notificado formalmente por parte de la Fiscalía General de la Nación, pondré a consideración de las directivas del Partido mi permanencia como Director de la colectividad”, sostuvo.

Consulte aquí: Tengo pruebas de las denuncias sobre trata de mujeres en el Congreso: Gustavo Bolívar

Cabe recordar, que el ente acusador también imputará a Clara Margarita Montilla por el caso Ocdebrecht, quien desde agosto del 2022 se desempeñaba como subdirectora general del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, cargo al cual ya renunció.