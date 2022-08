Castigar a quienes se robaron la plata de la paz, la promesa de los candidatos a la Contraloría

Los diez candidatos a la Contraloría General de la República comparecieron ante las plenarias de Senado y Cámara para dar a conocer sus hojas de vida y exponer las acciones que emprenderán en caso de ser elegidos para ese cargo.

Uno de los temas que algunos de los aspirantes tocaron, es el que tiene que ver con los recursos de los OCAD Paz, caso en el que se podrían haber perdido alrededor de 500.000 millones de pesos, según las denuncias que se han hecho.

En medio de la audiencia, llamó la atención que el candidato Carlos Fernando Pérez planteó que su principal propósito será recuperar estos recursos y castigar a quienes hayan cometido hechos de corrupción con esta plata. Además, también aseguró que los responsables del escándalo de los 70.000 millones de pesos del contrato de conectividad parta llevar internet a los estudiantes de zonas rurales, también deben responder.

“Me comprometo a que quienes se quedaron con dineros de la paz y le quitaron a los niños el derecho a estar conectados, pagarán esta burla. Mi compromiso es que cada ciudadanía sea un contralor más, para cumplir el propósito de combatir la corrupción. Quiero que se acabe el flagelo de la corrupción y que los recursos públicos que se invierten, nos permitan tener el país que anhelamos”, aseguró Pérez durante su intervención en el Congreso de la República.

La candidata María Fernanda Rangel también se pronunció sobre los dineros de la paz y defendió la gestión que hizo sobre este tema en la Contraloría. “En los OCAD Paz nuestra función es hacer vigilancia a los proyectos aprobados y que están siendo ejecutados, no en la etapa de viabilización, porque tenemos una competencia de seguimiento a la ejecución de los proyectos y hemos levantado más de 380 alertas a proyectos que fueron aprobados por OCAD Paz e identificamos riesgos en la pérdida de recursos”, sostuvo.

El candidato Carlos Hernán Rodríguez se comprometió a ser independiente. “Las Contralorías territoriales no pueden convertirse en focos de extorsión, deben tener independencia y autonomía y no pueden convertirse en un fortín político para perseguir a los mandatarios. No seré un contralor de bolsillo, ni del Gobierno ni del Congreso”, dijo.

El candidato Víctor Andrés Salcedo aseguró que su tarea será combatir los hechos de corrupción que se presentan a diario en el país. “Esta candidatura representa el compromiso y la voluntad real de combatir la corrupción y proteger el patrimonio público de los colombianos”, sostuvo.

En las plenarias también intervinieron los demás candidatos que son Andrés Castro, Luis Fernando Bueno, Luis Carlos Pineda, Elsa Yasmín González, Diana Carolina Torres y Mónica Certaín, quienes entregaron un discurso similar diciendo que combatir los delitos contra la administración pública y proteger los recursos del Estado, serán sus grandes prioridades.

La puja por la Contraloría se está intensificando y, aunque algunos partidos políticos han destapado sus cartas en favor de María Fernanda Rangel y Carlos Hernán Rodríguez, según algunas fuentes, hay otros que se están vendiendo como una posible tercería, como es el caso del candidato Carlos Fernando Pérez.

La elección del nuevo jefe de la Contraloría General de la República se llevará a cabo el próximo jueves 18 de agosto en una sesión del Congreso en pleno.