Catalina Ortiz: anuncian investigaciones por montaje de una agresión machista

Continúa la polémica por el videomontaje protagonizado por la precandidata a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz, ahora que autoridades en el Valle del Cauca anunciaron que solicitarán la investigación del hecho a las autoridades competentes como Fiscalía, Contraloría y Procuraduría.

Le puede interesar: Montaje de Catalina Ortiz banaliza el machismo y revictimiza a las mujeres: alcalde de Cali

El escándalo radica en que la líder política hizo parte, aunque ella dijo desconocer la estrategia, de un ‘performance’ donde supuestamente la agredían verbalmente y le echaban agua mientras ella adelantaba 'volanteo' en un semáforo del norte de la ciudad.

"Corresponde dentro de las actas respectivas, vamos a compulsar las copias para que se haga la investigación por si hubo o no la tipificación de un delito o una contravención y que corresponderá a la autoridad hacer la calificación", manifestó Camilo Murcia, secretario de seguridad departamental.

Adicionalmente, la Fiscalía abrió noticia criminal por los hechos y empezó a recolectar material probatorio y evidencia física para conocer la veracidad o no del video en donde presuntamente se habría dado el delito por Actos de Discriminación, el organismo dijo que, a pesar de la polémica, la investigación continuará su curso y, de determinar que fue un montaje, podría haber una posible compulsa de copias por falsa denuncia contra Catalina Ortiz.

Por su parte, la líder feminista de Cali Mayté Misas, a través de las redes sociales manifestó que espera que el Consejo Nacional Electoral, CNE, sancione la precandidata.

Le puede interesar: Fiscalía investiga agresión a aspirante a la Alcaldía de Cali Catalina Ortiz

"La violencia política existe y muchas la hemos padecido, me solidaricé con Ortiz la amiga del Uribismo en Cali, Valle del Cauca, pese a grandes diferencias, caí en ese montaje, pero la solidaridad es un acto humanitario y no me arrepiento. Ojalá el CNE evalúe aplicar sanción", puntualizó Misas.