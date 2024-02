La representante a la Cámara Catherine Juvinao del partido Alianza Verde, denunció que el exdirector del departamento Nacional de planeación Jorge Iván González, afirmó que si no se aumentaba el precio de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) se generaría una falla sistémica en el sistema de salud.

La denuncia la realizó la líder Política en el debate de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

“En el acta 43 del 29 de diciembre de 2023 la comisión asesora de beneficios, costos tarifas y condiciones de operación en aseguramiento en salud, el Ministerio de Salud, solicitó a los integrantes abogar un aumento de la UPC, por debajo de la inflación, una comisión que estaba integrada por el Ministerio de Salud, Hacienda, el director del Departamento Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván Gonzales, quien advirtió una falla sistémica en el sistema de salud”, señaló.

Lea también: "Es la oportunidad para traer a Salvatore Mancuso a Santa Fe de Ralito": Gobernador de Córdoba

Apuntó que además este mismo funcionario mostró su preocupación cuando se empezaron a utilizar los dineros de la UPC para otras actividades distintas de asegurar la salud de los colombianos.

“Cuando al Ministerio de Salud se les ocurrió coger el 5% de la UPC cerca de 4 billones de pesos para mandarlos a contratar equipos territoriales de salud, es decir pelotones de contratistas del Gobierno por ahí porque no hay lineamientos de qué van hacer, por lo que se desfinancia lo que van hacer las atenciones, la recomendación del ex director de planeación es que se debe revisar en el impacto de salud del aumento del IPC en relación con la continuidad de las EPS que han manifestado el riesgo financiero, con su intervención y liquidación con efecto del fallo sistémico que se pueda ocasionar y su relación con la garantía de la población afiliada a estas entidades”, dijo.

Juvinao dijo que esta es la crisis explícita e inducida al sistema de salud.

Además pidió que los dineros aprobados en la adición presupuestal de septiembre del año anterior tengan discrecionalidad en su distribución en las regiones.

De interés: Partido Conservador niega que nueva mindeporte sea su cuota en el Gobierno

“Acaba de salir un auto de la Procuraduría General de la Nación pidiendo explicación por la desaparición de o la no claridad del rublo que aparece en el 2023 que dice 1.2 billones de pesos que los mandaron a la construcción de hospitales de manera discrecional a ciertos territorios y a ciertos hospitales públicos y donde también mandaron equipo extra murales y esto lo hicieron con la plata de la adición con una resolución que no tiene ningún detalle ni criterio de selección que no dicen quien va hacer ese seguimiento de esos esos recursos en esas entidades de salud”, advirtió.