En medio de los escándalos que están salpicando al gobierno Petro por cuenta del caso de chuzadas de Laura Sarabia a la exniñera de su hijo y en el que también está involucrado el embajador de Venezuela, Armando Benedetti, la representante a la Cámara Catherine Juvinao se desató en contra las decisiones tomadas por el mandatario.

“Me siento muy frustrada”, escribió la representante en su cuenta de TikTok.

La representante del partido Alianza Verde recordó también que apoyó al presidente durante su campaña presidencial el año pasado. “El presidente que yo apoyé, por el que voté. Antes de ser congresista fue un activista por años y llevo años luchando por un cambio en Colombia”, mencionó.

Mencionó también que ya no se aguanta la forma en la que Gustavo Petro está ejerciendo el gobierno. "Presidente Petro no hay derecho a cometer los errores que Usted está cometiendo", enfatizó Juvinao.

También fue enfática en asegurar que el tratamiento que le está dando Petro a los medios de comunicación es errónea.

“Usted es el único que cree que va a promover un cambio en Colombia, peleándose con los medios, desacreditando a los medios”, recalcó. Recordó que esa es la labor social de los medios: “criticar a los políticos”.

Le recordó también que el único presidente que se ha peleado con las Cortes fue Álvaro Uribe.

“Un hombre que tenía todo el poder del mundo en este país, y la Corte le tumbó por lo menos 30 congresistas en su momento por parapolítica y después lo tumbó a él”, dijo.

Obre las reformas que se han promovido en el Congreso y la pelea que ha tenido el gobierno con las diferentes bancadas, Juvinao mencionó que no puede esperar que a punta de peleas sean aprobadas.

“Con patada y puño yo no voy a lograr que los congresistas me apoyen y aprueben los proyectos y si lo entiendo yo que soy una primípara en política, como no lo entiende usted”, recalcó.

Sobre el cambio, del que tanto se habló en campaña, la representante a la Cámara mencionó que “es posible si lo entiende como una transición" porque “si lo entiende como una fractura, nos fregamos con el cambio presidente”.