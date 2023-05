Cecilia López denuncia ante la UNP que le retiraron su esquema de seguridad

Con un oficio radicado ante la Unidad Nacional Protección (UNP) y el Ministerio de Agricultura, la exministra Cecilia López pidió medidas de cumplimiento de seguridad, luego de evidenciar que su esquema de seguridad le fue retirado.

"El debido proceso me da el derecho a que se me notifique cualquier decisión administrativa que me afecte si la consideró contraría a mis derechos y al ordenamiento jurídico, como es el caso que hoy nos ocupa. Por una lado, se me comunicó la decisión de la UNP, pero en ningún momento se me notificó la decisión del MADR que dejaba sin elementos materiales la primera decisión, lo cual me negó el derecho a tomar las medidas correspondientes, de manera oportuna", señala el documento conocido por RCN Radio.

En el texto se da a conocer que con “sorpresa y total angustia”, encontró que, tras su llegada al Aeropuerto El Dorado, “no cuento con el apoyo,circunstancia que no me fue informada”.

Según la exministra, “lo anterior obviamente me otorga el derecho legítimo a acceder a las medidas de protección antes señaladas, en garantía de mi derecho fundamental a la vida".

RCN Radio consultó con la Unidad Nacional de Protección y señalaron que los exministros tienen esquema de protección asignados, por 90 días, luego de dejar sus carteras. Luego se les hace un nuevo estudio y se les aplica un esquema distinto.

Desde allí dieron a conocer que López dejó sus vehículos al salir del país, pero el Ministerio no se los entregó al regresar.

La UNP reseñó que, en cuanto al personal de protección, en el tema puntual de la Policía Nacional es diferente, el personal policial lo asigna la institución.

López salió del Gobierno, en medio del último remezón ministerial, por la gestión que venía desempeñando en la compra y entrega de tierra a campesinos. Esta misma semana, la UNP dará a conocer más detalles del caso de la exfuncionaria.