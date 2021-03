Centro Democrático pide que la Fiscalía archive proceso contra Uribe

En medio de esta incertidumbre que existe en torno al tema, el Centro Democrático considera que dicho proceso debe ser archivado, ya que las inconsistencias en las declaraciones de nos testigos claves y en la manipulación de las pruebas, impiden que el exmandatario sea llamado a juicio.

El senador Ciro Alejandro Ramírez dijo que “sin pruebas no se puede acusar a alguien en Colombia, a menos que tenga un trasfondo político. Primero la ‘chuzada por error’, no dejar contrainterrogar a Monsalve, dejar perder a Merceder Arroyave, o no escuchar al ‘Tuso’ Sierra, el chat desaparecido de Cepeda, o esconde el celular de Monsalve. Todo esto son razones para precluir el proceso contra el presidente Uribe”.

Lo mismo considera Hernán Cadavid, quien fue la mano derecha de Uribe mientras estuvo en el Senado y quien es uno de los dirigentes de la colectividad en el departamento de Antioquia.