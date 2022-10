Centro Democrático pone 'gansos' en el Congreso para protestar por compras de presidencia

Después de que se hiciera público el escándalo de las lujosas compras del Estado para el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta, Francia Márquez, entre los que se encuentra la adquisición de dos plumones de ganso por valor de $4 millones de pesos cada uno, las críticas por parte de animalistas no se han hecho esperar.

Le puede interesar: Fico Gutiérrez criticó TV de $27 millones de Petro, pero él habría comprado uno tres veces más caro

Muchos cuestionaron a Petro porque en campaña propuso avanzar hacia una sociedad libre de ‘especismo’ y precisó que dicho discurso requiere no financiar este tipo de compras.

Teniendo en cuenta la controversia y las críticas frente a la falta de austeridad, además del uso de plumas de ganso que se considera una industria que maltrata a los animales, representantes a la Cámara por el Centro Democrático llevaron al congreso gansos de juguete como señal de protesta.

“Estamos debatiendo el Presupuesto para la vigencia 2023. La Plenaria de hoy es liderada por la oposición. Un mensaje al Gobierno nacional para que no desplumen a los colombianos, como desplumaron el ganso para comprar plumones”, dijo el representante Juan Espinal.

Cabe recordar que la orden de compra, realizada el 26 de septiembre incluye, además de la adquisición de electrodomésticos y lencería para la Casa de Nariño y la Casa de Huéspedes de Cartagena, dos plumones de ganso por valor de $8.159.800 pesos, entre otros insumos lujosos, -según valores del mercado-, los cuales fueron adquiridos con la firma Polyflex con sede en Bogotá.

Debido a todas las versiones que surgieron sobre estas compras, el dueño y representante legal de Polyflex, Jaime Beltrán, habló sobre esta situación, asegurando que no son una empresa fachada y que llevan varios años contratando con entidades estatales, aunque es la primera vez que contratan con presidencia.

En primer lugar aclaró que Polyflex tiene su sede administrativa en la localidad de Suba al norte de Bogotá y que la empresa fue creada en 1995 en Dosquebradas, Risaralda.

En ese sentido, explicó que se trató de dos contratos por 160 millones de pesos que obtuvieron por que ellos publican sus productos en la plataforma Colombia Compra Eficiente, y que las entidades estatales son libres de elegir y de comprar.

Le puede interesar: Empresa vinculada a escándalo por contrato millonario con Presidencia, funcionaría en garaje de Suba

"Somos una empresa legalmente constituida, no somos una empresa fachada, tenemos un certificado de Cámara de Comercio a nombre mío y llevo varios años pagándole los impuestos a la Dian. No somos una empresa de papel (...) Nosotros simplemente ponemos una oferta y cada quien compra, yo no sé quién haya vendido para la Casa de Nariño en casos anteriores”, dijo en otra entrevista con Semana.