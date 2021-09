Centro Democrático rechaza "matoneo" contra presidenta de la Cámara de Representantes

Sigue creciendo la controversia que existe entre el representante a la Cámara Gabriel Santos y la presidenta de esa corporación, Jennifer Arias, por el proyecto de acto legislativo que pretende reducir las vacaciones del Congreso que no ha firmado la congresista y que está en riesgo de hundirse.

Aunque Santos ha dicho que la campaña que emprendió contra Arias para obligarla a darle continuidad a la iniciativa no constituye ningún tipo de maltrato a la mujer, el Centro Democrático se solidarizó con la congresista.

La colectividad indicó que no permitirá que haya matoneo por parte de algunos integrantes contra la representante Arias, a quien le reconocen “el talante democrático, respetuoso y constructivo” que, según ellos, siempre ha tenido.

“La bancada del Centro Democrático se ha caracterizado por su solidaridad, unión y liderazgo, por tal razón, rechazamos categóricamente el maltrato al cual ha sido sometida a nuestra Presidente de la corporación Jennifer Arias. Conocemos el talante democrático, respetuoso y constructivo de nuestra compañera de bancada”, indicó el uribismo.

El Centro Democrático hizo un llamado a la reflexión para este tipo de ataques no sigan ocurriendo y mucho menos entre miembros de un mismo partido político.

“No aceptamos el matoneo de algunos Representantes a la Cámara, equipos de UTL, medios de comunicación y ciudadanos en redes sociales quienes han acudido a los más bajos calificativos para atacar a una mujer de región quien hoy ostenta la mayor dignidad de la Cámara de Representantes”, sostuvo.

“Hacemos un llamado a la reflexión, respeto y entendimiento para lograr un buen desempeño en el poder legislativo”, añadió la bancada del principal partido de Gobierno.

Sin embargo, el representante Gabriel Santos ha insistido en que jamás ha incurrido en un maltrato hacia la presidenta de la Cámara, razón por la cual no se pueden escudar en un tema de género.

“No podemos escudarnos en un tema de género que no tiene nada que ver para permitir que esto siga ocurriendo. Simplemente, lo que pasó es que la presidenta de la Cámara no quiso firmar un proyecto y yo de manera respetuosa lo he hecho saber saber a la ciudadanía”, sostuvo.

Santos teme que esta protesta que ha emprendido contra Jennifer Arias le pueda representar una muerte política dentro de su propio partido, de cara a las elecciones parlamentarias del próximo año.