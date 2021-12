Centro Democrático tilda de cínico a Juan Manuel Santos por su carta a Uribe

La carta que envió el expresidente Juan Manuel Santos al expresidente Álvaro Uribe, a través de la cual le plantea una especie de reconciliación y le pide dejar de lado los ataques personales, continúa generando polémica.

El Centro Democrático aseguró que se trata de una misiva cínica en la que no reconoce ningún tipo de responsabilidad por los escándalos que sacudieron a su campaña, como lo son el tema del hacker Andrés Sepúlveda y el presunto ingreso de dineros ilegales de Odebrecht a su campaña.

El senador Ciro Ramírez dijo que “el cinismo del expresidente Juan Manuel Sanos no tiene límites, pide a Colombia que no tengamos más peleas de expresidentes y lo primero que hace es publicar una carta en donde manifiesta muchas inconformidades contra el presidente Uribe. Eso no tiene ninguna lógica”.

Lea también: Juan Manuel Santos pretende posar de víctima a través de una carta: defensa de Uribe

“Ya todo Colombia conoce la financiación de Odebrecht y la tramoya que hizo con el exfiscal sobre el hacker para ganar la segunda vuelta presidencial en el 2014”, añadió.

El senador Santiago Valencia insistió en que el expresidente Santos intenta posar de víctima, cuando no ha podido explicar las denuncias que hay en su contra.

“Al doctor Santos se le olvidó un detalle pequeñito en su carta y es que fue el propio magistrado Linares el que dijo que el expresidente los había llamado y el sale a su mejor estilo a victimizarse, a tender cortinas de humo, pero ni lo de Odebrecht, ni lo del hacker, ni lo de la financiación ilegal, ha sido aclarado en su campaña”, dijo.

Consulte aquí: Angélica Lozano volverá al Senado en el 2022

“Ahora trata en un intento más de desprestigiar y dañar la imagen del expresidente Uribe, tras sacar una carta victimizándose y en tono lastimero, que no es suficiente cuando ya todos los ciudadanos conocemos su verdadero alcance”, añadió.

El expresidente Álvaro Uribe no se ha pronunciado sobre la carta de Juan Manuel Santos y solo se ha limitado a suscribir la respuesta que dieron sus abogados Jaime Granados y Jaime Lombana.