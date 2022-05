“Cero alianzas, cero Petro, Cero Uribe, cero politiqueros”: Rodolfo Hernández

A través de sus redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, el candidato presidencial Rodolfo Hernández dijo que seguirá la carrera por la Presidencia de manera autónoma e independiente.

Así respondió a las recientes criticas de algunos sectores después de los anuncios del uribismo de apoyarlo para la segunda vuelta presidencial.

“Todos los días dirán que soy uribista, otros dirán que soy petrista, otros dirán que soy neutro (…) ahora que tengo la oportunidad de ser el que represente los intereses de los colombianos, los petristas están diciendo que yo pertenezco al uribismo, o que vamos a hacer una alianza con Fico Gutiérrez”, dijo Hernández al señalar que se comunicó con el excandidato Federico Gutiérrez para agradecerle su apoyo de cara a la segunda vuelta presidencial.

Hernández reconoció que tiene procesos penales pendientes, pero aseguró que los politiqueros los construyeron para no dejarlo gobernar cuando fue alcalde de Bucaramanga.

“Yo recibo los votos, pero no cambio el discurso, recibimos a todos los que nos quieran apoyar. El discurso es no robar, no mentirles, no traicionar los electores y una pequeña modificación en el código penal para que todos los ladrones que han atracado a Colombia tengan un castigo en las cárceles”, dijo el ingeniero.

Hernández señaló que su único objetivo de llegar a la Casa de Nariño es generar felicidad a todos los colombianos.

“Mi única alianza es con el pueblo colombiano, poder generarle felicidad a esa masa tan grande de colombianos que la están pasando mal, a las mujeres cabeza de familia, a la gente de clase media y al empleado (…) que lleguen a fin de mes bien, que les alcance la platica”, dijo.

Para el ingeniero el verdadero cambio es no dejar a los mismos en el gobierno y nombró a los congresistas Armando Benedetti, Piedad Córdoba y Roy Barreras.

“Cero alianzas, cero Uribe, cero Petro, cero todos. Vamos a trabajar con los colombianos, yo juré ser independiente y hasta ahoritica seguimos independientes (…) yo politiqueros no quiero, arruinaron a Colombia y no puedo volverlos a invitar al Gobierno”, dijo Hernández.

El ingeniero y exalcalde de Bucaramanga hizo un llamado para recolectar los votos que le hacen falta para ganar en las urnas el próximo 19 de junio y llegar a la presidencia de Colombia.

“El mandato es claro 12 millones de votos al 19 de junio para llegar a la Presidencia (…) necesito que ustedes me ayuden, yo pongo mi entusiasmo, mi equipo”, señaló Hernández.