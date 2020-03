Cerrar las fronteras aéreas suena fácil, pero tiene consecuencias: vicepresidenta

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, aseguró que el Gobierno nacional no ha cerrado las fronteras aéreas del país, porque "no es una decisión fácil" y explicó que esta medida tiene diferentes consecuencias que pueden afectar a los colombianos desde el punto de vista económico y social.

La funcionario señaló en comunicación con RCN Radio, que "las medidas se van tomando gradualmente a medida que va conociéndose la evolución del contagio. En un país como Colombia, tomar la decisión de cerrar todo inmediatamente suena muy fácil, pero eso no es tan fácil, eso tiene unas consecuencias para la vida de los colombianos y eso genera unos traumatismos".

También puede leer: Empresarios alertan por “golpe financiero” ante cancelación masiva de conciertos

Recordó que "lo que se consideró prudente por parte del ministro de salud, Fernando Ruiz, es que hasta tanto el contagio no tenga una determinada evolución, pues no se iban a tomar unas medidas más drásticas (...) en principio la consideración de cerrar totalmente los vuelos e incluso vuelos internos, es una decisión que no se ha tomado", dijo.

Respecto al cierre de la frontera con Venezuela y la decisión del Gobierno de hacer la coordinación a través de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la vicepresidenta recordó que Colombia no reconoce "al régimen" de Nicolás Maduro.

Consulte aquí: Operadores piden usar el internet de forma racional

"Sabemos que de parte de Maduro ni cuando tenía unas buenas relaciones con el gobierno de Colombia, ni mucho menos después, ha habido la más mínima voluntad de cooperar en combatir realmente a los grupos criminales que operan en la frontera", precisó.

Además consideró que "ojalá Colombia no lo necesite, pero si hay que hacer un confinamiento obligatorio de todo el país en sus hogares, pues se hará. Pero hay que ir trabajando medida que el Ministerio de Salud decida, hay que hacer consciencia ciudadana, esto no se puede tomar en chiste, la gente no puede estar saliendo a la calle innecesariamente", concluyó Ramírez.