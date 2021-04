César Gaviria advierte “operación mermelada” para aprobar reforma tributaria

Aseguró que “los liberales votamos con disciplina y las listas del Congreso las vamos a hacer con gente que quiera aprobar las cosas que queremos hacer, esto no es que yo me voy a abrir porque me dieron un puesto. Los liberales no pueden actuar así y no van a actuar así, eso no es lo que dicen los estatutos”.

El jefe único del Partido Liberal dijo que lo importante para los congresistas serán las elecciones de Congreso que se llevarán a cabo en el 2022 y los legisladores no se expondrán a que les cobren en las urnas la votación de un proyecto tan impopular.