César Gaviria arremete contra Duque por “falta de diligencia” en seguimientos del Ejército

El nuevo episodio de interceptaciones y seguimientos a periodistas, políticos y personalidades del país que fue revelado por la Revista Semana, sigue dando mucho de qué hablar.

El Gobierno y el presidente Iván Duque recibieron fuertes críticas por parte del expresidente y jefe único del Partido Liberal, César Gaviria, quien advirtió que no se ha actuado con diligencia en este caso.

Le puede interesar: Mi perfilamiento fue una intervención al corazón de la presidencia: embajador Jorge Eastman

“Como director del Partido Liberal me permito expresar mi más profunda preocupación con la lentitud y falta de diligencia que el Gobierno Nacional ha tomado las medidas con respecto a investigación que hizo la Revista Semana, que hizo The New York Times y medios del exterior sobre una nueva etapa de chuzadas por cuenta del Ejército”, señaló Gaviria.

Dijo que pareciera que el Gobierno no fuera consciente de la gravedad de lo que está sucediendo y agregó que no se está castigando a los verdaderos responsables de estos seguimientos que se están adelantando.

“Creo que de esa manera se está subestimando la gravedad de lo hechos, que son delitos. Se está mirando solo a los de más abajo y no a los que tienen la responsabilidad y creo que este hecho produce efectos muy malos para la democracia, la libertad de expresión, para el respeto por los periodistas, por dirigentes políticos y aún por funcionarios del Estado”, añadió.

Consulte aquí: Vargas Lleras propone reducción de salarios y no pago de primas

Gaviria también afirmó que el presidente de la República no está haciendo lo suficiente con respecto a esa situación. “Me alegra que el presidente Duque haya respaldado las decisiones pero me parece que él también tenía una responsabilidad en que esto se corrigiera con más celeridad”, manifestó.

En las últimas horas el presidente Iván Duque afirmó que el Gobierno Nacional rechaza de manera categórica cualquier atentado contra la libertad de prensa y que por ello se había ordenado una inspección exhaustiva para determinar si algunos oficiales están o no cometiendo hechos irregulares.