César Gaviria dice que Sergio Fajardo miente

El expresidente César Gaviria Trujillo, jefe único del Partido Liberal, se pronunció en momentos en que Sergio Fajardo ratificó que aspirará a la Presidencia de la República en el año 2022.

En una carta que envió al columnista Daniel Samper, Gaviria negó que él haya impedido una posible alianza entre Fajardo y Humberto de la Calle en los pasados comicios, como muchos lo han querido mostrar.

Según Gaviria, fue el propio Fajardo el que pese a querer el respaldo de De la Calle, rechazó los votos del liberalismo, al tiempo que negó tajantemente que miembros de la colectividad le hayan hecho peticiones burocráticas a cambio de lograr su respaldo.

Le puede interesar: "El deber del Gobierno no solo es trabajar por la salud sino por empleo": Diego Molano

“No es verdad que yo haya impedido una alianza de Fajardo con el Partido Liberal. El doctor Fajardo le señaló a De la Calle que quería su apoyo pero que no quería ni aceptaba los votos liberales. Uno no puede aprobar una alianza con quien se pronunció de manera tan clara”, indicó.

En ese sentido, agregó que “no corresponde al mensaje verbal que envió con el doctor De la Calle. Ahora 2 años después de la elección, estar buscando una excusa para explicar su comportamiento político”, añadió.

Gaviria cuestionó que Fajardo no haya querido reunirse con él, lo que significa que jamás querrá el apoyo electoral del Partido Liberal.

Además, desde ya adelantó que el liberalismo no respaldará la aspiración del dirigente político antioqueño y cuestionó que hubiese guardado silencio frente al proyecto de ley anticorrupción que establecía los pliegos tipo para la contratación pública.

“Extrañé un poco el total silencio del doctor Fajardo como quiera que fue un tema que sus aliados políticos y en particular de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y sus aliados, quienes impulsaron el referendo anticorrupción que nosotros respaldamos. El doctor Fajardo brilló por su silencio, lo que en él es muy común”, indicó.

Lea también: Día sin IVA: ojo a los cambios para nueva jornada

De igual forma, defendió la decisión que tomó de manera unánime la bancada liberal de apoyar a Iván Duque en la segunda vuelta presidencial, pero advirtió que eso no les ha hecho perder su independencia.

“Yo tomé la iniciativa de esa decisión porque un ciudadano puede tomar una decisión de abstenerse. Sin embargo, creo que los partidos políticos están en el deber de pronunciarse. Nos hemos comportado con independencia frente al Gobierno de Iván Duque”, manifestó.