César Gaviria tendría reunión de todo el liberalismo por elecciones en 2022

Las elecciones presidenciales y de Congreso están cada vez más cerca y los partidos políticos ya están en el proceso de tomar decisiones frente a lo que se viene para el 2022.

Sin embargo, algunos congresistas del Partido Liberal parecen no tener claro hacia donde va la colectividad en estos comicios, como es el caso del senador Guillermo García Realpe, quien le envió una carta al expresidente César Gaviria, director del liberalismo, para que se convoque una reunión urgente para hablar del tema.

“Estamos a un mes de la apertura del periodo de inscripciones para aspirantes a la Cámara de Representantes y Senado de la República para las elecciones de marzo del 2022, mucho nos gustaría que nos reunamos como bancada formal, para analizar este tema y que recibamos luces sobre estas circunstancias, sí vamos a hacer avalados por el Partido Liberal, y qué tipo de planteamientos nos hará el partido al respecto”, indicó en la carta.

García Realpe también espera que en dicha reunión se puedan dar instrucciones precisas sobre a qué candidato presidencial apoyarán en los próximos comicios, teniendo en cuenta la simpatía que las directivas del partido han expresado frente a la aspiración del exministro Alejandro Gaviria.

“Solicitamos ese encuentro para analizar la situación política nacional, debido a que hace bastantes meses no lo hacemos, estamos además frente a una elección presidencial donde requerimos orientaciones precisas e intercambiar opiniones al respecto, por supuesto, la opinión pública conoce las manifestaciones sobre las preferencias de liberales, parlamentarios y de usted mismo, sobre la candidatura del Dr. Alejandro Gaviria”, manifestó.

Asimismo, solicitó que dirigentes políticos como Luis Pérez, Luis Fernando Velasco y el exgobernador Eduardo Verano de la Rosa, que aspiran tener el aval del partido Liberal, no sean excluidos de la posibilidad de participar en un proceso interno dentro de la colectividad.

“Es importante que el Partido no despache por secretaria a estos muy buenos prospectos del liberalismo, no es justo con ellos que han militado formalmente con el Partido Liberal, los hemos aprendido a respetar, a admirar y por supuesto en un escenario de participación, todos debemos promover a los buenos liberales que aspiren a la presidencia de la República, de no ser así, ante la falta de figuras en la lista del Senado, cualquiera de ellos podrían encabezarla y desde allí harían importantísimos aportes, no sólo al partido, sino a Colombia en la consolidación de las reformas que requiere el país”, manifestó.

Se espera que en los próximos días el presidente del partido Liberal, César Gaviria Trujillo, confirme si se convocará una convención o una reunión de bancada para analizar estos temas de cara a las elecciones del 2022.