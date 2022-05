César Giraldo, conocido como 'Calzones', estudia acciones legales tras acusaciones de Gustavo Petro

El empresario César Giraldo, conocido como 'Calzones', analiza con sus abogados las acciones jurídicas a seguir ante las acusaciones de las que ha sido objeto por parte del candidato Gustavo Petro.

Este empresario pereirano habló en los micrófonos de RCN Mundo y manifestó que es un comerciante de bien, el cual ha conseguido sus negocios de manera limpia, asegura que el candidato Petro fue asaltado en su buena fe, confiando en lo que dicen sus fuentes.

Giraldo es un reconocido empresario dedicado al negocio de la compra y venta de vehículos, es propietario de varios concesionarios en la ciudad, entre otros negocios, además es una persona que ha estado muy ligada a la dirigencia política de la región y también a las campañas proselitistas tanto regionales como nacionales.

Sobre sus actividades, aseguró que se dedica a una actividad completamente lícita. “Yo pago mis impuestos, pago todo, tengo una venta de vehículos, otros negocios y también me dedico a la avicultura y al café”, señaló.

Ante las acusaciones del candidato Petro, Giraldo indicó que se va a reunir con sus abogados, donde analizará la situación y las acciones legales a tomar, “no hemos tomado una decisión, sin embargo estamos analizando el tema, lo que yo he dicho es que de pronto han abusado del candidato Petro en su buena fe, porque no creo que él haga eso, hay personas malintencionadas o que no lo quieren a uno”, sostuvo.

Aseguró que desde el pasado domingo ha recibido amenazas por mensajes de texto, donde le dicen que se retire de la política, que si continúa en el Centro Democrático se tiene que llevar su familia del país, entre otros mensajes que preocupan al comerciante, aunque sostiene que trata de no poner cuidado a ello.

Después de la reunión que tendrá con sus abogados, el comerciante pereirano emitirá un boletín hablando del paso a seguir frente a estos señalamientos.