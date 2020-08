Choque entre bancadas del Concejo de Bogotá por detención de Álvaro Uribe

“Que no hayan interceptaciones, que no hayan chuzadas, que no hayan atentados contra los magistrados. No es conspiración, no es paranoia, es simplemente que en este país ya chuzaron a la Corte Suprema de Justicia”, añadió.

Desde la mesa directiva de esa corporación también se conocieron opiniones. El presidente de la misma, Carlos Fernando Galán, dijo que respeta las decisiones de la Corte, pero también pidió que se respetara el debido proceso al expresidente.

“En una democracia nadie está por encima de las instituciones, nadie está por encima de la justicia y a nadie se le puede violar el debido proceso y la presunción de inocencia hasta ser condenado. Respeto a la las decisiones de la justicia y garantías para quien es procesado”, trinó el concejal.