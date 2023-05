Choque entre Partido de la U y MinTrabajo por ponencia alternativa de reforma laboral

El viceministro de Trabajo, Edwin Palma, escribió un mensaje en su cuenta en Twitter, poniendo en duda si el representante del Partido de la U, Víctor Manuel Salcedo, había leído el texto de la ponencia alternativa de la reforma laboral, que radicó en la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes.

“¿La leería? Quisiera debatir en público con el representante sobre el contenido”, escribió palma en la red social desatando la molestia tanto de Salcedo como de otros congresistas que le reprocharon su actitud.

“A mí me parece irrespetuoso que un viceministro me acuse de no leer la ponencia que presenté. A mí me parece que esa no es la forma y que un viceministro que no tiene la confianza de la propia Ministra porque no fue a las mesas de concertación, de las cuales yo sí participé, que no ha estado en el proceso, pues primero debería tener la confianza de su jefe directa y yo no voy a discutir la reforma en Twitter”, indicó.

Otros legisladores que integran la Comisión Séptima también rechazaron la insinuación del alto funcionario y exigieron pedir disculpas públicas.

“Yo sí quisiera que para el próximo martes el viceministro de trabajo venga pedirle disculpas no sólo a Víctor Salcedo sino a esta comisión porque me parece un irrespeto lo que hizo, cosa que no hace la ministra que es una mujer que ha venido a concertar, propongo que si no viene a pedir disculpas esta comisión lo declare como persona no grata”, manifestó el representante por Cambio Radical, Jairo Humberto Cristo.

Por su parte, Andrés Forero del Centro Democrático expresó que “quiero solidarizarme porque es inaceptable que un viceministro venga a maltratar al representante Salcedo porque este presentó una ponencia alternativa”.