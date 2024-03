Choque entre presidentes de Senado y Cámara: “no podemos ser cancerberos que restringen debate”

En medio del atraso de la agenda del Gobierno en el Congreso de la República, por los pocos avances de las reformas a la salud, pensional y laboral, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, lanzó varias pullas que estarían dirigidas al presidente del Senado, Iván Name.

El congresista liberal escribió por medio de su cuenta de X que, “a quienes dirigimos corporaciones de elección popular nos debe pesar el deber de respeto y garantía de la democracia para ser promotores de los debates que la ciudadanía reclama. Porque ostentamos la responsabilidad de colaborar armónicamente sin ver las diferencias ideológicas”.

Calle agregó que, “no podemos ser cancerberos que restringen el libre debate, mejor ser la puerta abierta que le dé vía libre desde la independencia institucional a las controversias que rodean los sueños nacionales de tener un mejor sistema de salud, pensional y laboral”.

En el mismo trino aseguró que la Cámara de Representantes reconoce la legitimidad del pueblo, sin autoritarismos y sin caprichos y pidió que “el debate se abra y que triunfe el dêmos-kratos”.

El mensaje no le cayó muy bien a Name, que sintiéndose aludido, le respondió a su colega asegurando que “no tiene mayor ilustración cuando califica de cancerbero a quienes cuidamos la democracia y presidimos las cámaras, pero claro que hay una gran distancia entre su estilo y el mío, yo no soy empleado del Gobierno”.

Posteriormente, le pidió que espera que “cualquier cuestionamiento tenga la baronía de hacerlo personalmente y que podamos discutirlo en las plenarias, a ver quién tiene mayor ilustración y quiénes tenemos la razón, los que cuidamos la democracia en la libertad de las instituciones o los que vilmente se han entregado por prebendas personales a decidir la suerte de un pueblo sin consultar la conveniencia de las propuestas”, dijo en Noticias Caracol.

El choque entre las dos cabezas del Congreso se da luego de las críticas a Iván Name, de parte del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que “el Congreso, a través de su presidente del Senado, se jacta de no aprobar el proyecto”, refiriéndose a la reforma pensional.