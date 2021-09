Cinco años del acuerdo final con las Farc: ¿En qué está la paz?

El 26 de septiembre de 2016 se firmó en Cartagena, el texto final de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las Farc. Cinco años después, el mayor logro ha sido la dejación de armas y la transformación de esa guerrilla en el Partido Comunes.

Otro logro de la implementación de los acuerdos ha sido la creación de leyes, normas y la edificación de los compromisos con el Sistema de Justicia Transicional con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad, la Unidad Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la apertura de procesos participativos con los planes de desarrollo territorial.

Sin embargó, el posconflicto no ha sido tarea fácil y aún falta cumplir con la implementación de los acuerdos como lo señala Camilo González Posso, del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

“Estamos en una transición traumática hacia la paz. La implementación de los acuerdos ha sido lenta. Colombia ha cambiado de una situación de guerra generalizada y conflicto armado a unas confrontaciones parciales de baja intensidad”, dijo.

Para Gonzales, la gran dificultad de la implementación es que el acuerdo de paz está en manos del sector que ganó el NO en la refrendación, el cual considera como ilegitimo el documento firmado con las Farc.

Eso lleva a grandes retrasos en temas como la reforma rural, la política de drogas, la seguridad para la paz y en la propia justicia para las víctimas del conflicto armado.

“Una coalición de gobierno que está encabezada por sectores que consideran que el acuerdo de paz es ilegitimo y que no debe continuarse en el camino de la justicia transicional, ni los beneficios políticos y eso ha llevado a que no exista una condición a favor de la implementación integral de los acuerdos cambiando los términos del acuerdo de paz, por ‘la paz con legalidad’ que es parcial y no corresponde al acuerdo final”, dijo

El problema de fondo para González, “es la falta de consenso en la elite de Colombia y sectores de un sector de poder que se ha atravesado y no coincide con la implementación”

Qué dice el gobierno

Emilio Archila, Consejero presidencial para la Estabilización y la Conciliación dijo que a cinco años de la firma del acuerdo la implementación se ha ido cumpliendo paso a paso.

“En todos los frentes de la implementación hemos tenido una política clara de cumplimiento. Lo hemos logrado en materia de las garantías jurídicas y políticas de los excombatientes y las víctimas, lo hemos logrado en el proceso de reincorporación de los combatientes”, dijo.

Archila señaló que se ha cumplido a “las 100 mil familias que están en sustitución voluntaria de cultivos y los planes de desarrollo con enfoque territorial y los componentes de desarrollo rural e integral”.

“Tenemos 10 billones de pesos en inversiones para los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza. Tenemos la implementación del desarrollo rural integral en materia de infraestructura, proyectos productivos, medio ambiente e inversión social”, señaló

Archila nombró programas como ‘el agua al campo’ del ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón; y ‘la Colombia rural’ de la ministra de Transporte, Ángela María Orozco.

El Consejero advirtió que “se debe dejar de hacer política con la paz” para avanzar en la implementación de los acuerdos y que los próximos gobiernos continúen bajo lo que se ha hecho y no inicien desde ceros en la implementación.