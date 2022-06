Claudia López agradece a Rodolfo Hernández y Gustavo Petro por Metro de Bogotá y POT

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, les deseó suerte en las elecciones de este domingo a Rodolfo Hernández y a Gustavo Petro, quienes se disputan la presidencia de la República en segunda vuelta.

En especial, porque ambos aspirantes expresaron sus apoyos en dos temas clave y actuales en la capital colombiana, en medio del debate político: la continuidad en la construcción del Metro de Bogotá y la suspensión provisional del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) expedido por decreto, ordenado por un juzgado de Bogotá.

Rodolfo Hernández había manifestado hace algunas horas que, "de ser Presidente, no me opondré a que se ejecute el proyecto del Metro de Bogotá, como inicialmente se presentó. No trancaré las obras y cumpliré fielmente los compromisos y los acuerdos que tiene la Nación con el metro".

La mandataria de Bogotá le respondió, a través de su cuenta en Twitter: "los ciudadanos de Bogotá y esta alcaldesa agradece profundamente el compromiso de Ingeniero Rodolfo Hernández de continuar integralmente los proyectos que estamos financiando y ejecutando con la Nación: la primera y segunda línea del metro, el corredor calle 13 y el Regiotram de Occidente".