Claudia López arremete contra concejales que se oponen al corredor verde

La alcaldesa Mayor de Bogotá, Claudia López, aseguró que no se dejará doblegar frente a la oposición de varios concejales sobre del proyecto del corredor verde de la Carrera Séptima, tras asegurar que no entiende en qué ciudad viven estos cabildantes a quienes tildó de politiqueros.

De acuerdo con la funcionaria, los concejales no están respetando las propuestas dadas por la ciudadanía y afirmó que tampoco les interesa el problema de trancones que se presenta en ese sector de la ciudad. López igualmente dijo que estos concejales han sido los mismos personajes que se oponen a la construcción del metro de Bogotá de manera elevada.

“Salen y dicen que no Transmilenio por la Séptima, yo no sé en qué Bogotá es la que viven. Por la séptima pasan buses de Transmilenio todos los días, lo que nosotros proponemos es que no haya concesionarios privados sino que eso sea de nuestra operadora pública, que sea con buses eléctricos limpios no con buses que contaminan como los que hay”, sostuvo.

Asimismo, explicó que va a seguir con la propuesta de tener un carril exclusivo con buses eléctricos y que no realizará una troncal de Transmilenio como en la Avenida Caracas, ya que no tiene el espacio suficiente para construirse, junto a una mayor seguridad en ese sector por cuenta de varios agentes.

“Son los mismos que quieren parar el metro, yo sí le pido a los concejales y a los ediles respeto por la gente, primero la gente, su politiquería no tiene prioridad y es la gente de Bogotá la que tiene prioridad. Eso es lo que tenemos que defender”, finalizó diciendo la Alcaldesa.

Por su parte Carlos Carrillo, uno de los concejales que mencionó López, insistió en que existen muy pocos residentes del sector que aceptan lo que sería la obra del corredor verde el cual calificó como un capricho de la administración local.

“La inmensa mayoría de los bogotanos se manifestaron en contra de este proyecto sobre el que no ha habido participación, simplemente es un capricho, un empeño de la Alcaldesa y es difícil incluso entender por qué, es un proyecto que no tiene justificación técnica”, agregó.