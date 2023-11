Claudia López arremete contra Petro: "la Alcaldía no está vacante, apreciado presidente"

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, y el presidente de la República, Gustavo Petro, se han visto envueltos varias veces en polémicas y cruces de declaraciones por varios temas coyunturales de la capital del país.

Por ejemplo, han discutido por la primera línea del Metro, la cual Petro insiste en que sea subterránea, mientras López pide que respete la autonomía de Bogotá y no le ponga más trabas al proyecto que se está adelantando.

Este jueves, Claudia López le envió varios mensajes bastante duros a Petro durante la presentación de la encuesta de percepción ciudadana 'Bogotá Cómo Vamos'.

Claudia arremete con Petro

López le cuestionó al presidente si quiere ser nuevamente alcalde de Bogotá, dado que se sigue metiendo en temas que ya se han decidido en la Alcaldía.

"Muchos, incluyéndome, duramos 1 año diciéndole Presidente, usted es Presidente, no está contento de ser presidente, ¿le parece poquito? ¿Tanta lucha y ahora otra vez quiere ser alcalde? No, no, la Alcaldía no está vacante, apreciado presidente. Usted lo que se ganó fue la Presidencia. ¿Por qué no se ocupa de sus temas, de sus prioridades, de las regiones de Colombia, abandonadas en vez de venir a tomar decisiones que ya tomamos en la alcaldía", empezó diciendo.

En ese sentido, la alcaldesa hizo referencia a la posición de Petro respecto al Metro de Bogotá: "Presidente, el debate sobre si el contrato de la primera línea del metro se hace o no se hace, lo dimos en el 2019, que fue en el año que se firmó el contrato".

Asimismo, López habló sobre varios proyectos importantes para Bogotá los cuales han sido cuestionados por Petro: "Paró el Regiotram de Occidente paró el Regiotram del Norte, paró la extensión de la Avenida Boyacá".

Finalmente, López consideró que Petro es irresponsable por quitar subsidios en Bogotá a modo de represalia por sus diferencias: "Le quitó literalmente el pan de la boca, literalmente a 161.000 familias bogotanas que recibían ingresos solidario del Gobierno nacional porque están en pobreza. Se los quitó de un día para otro. Ahí están las consecuencias. Es que el hambre no es un chiste ni es una estadística. Es un niño o una mujer, cabeza de familia o un adulto mayor que no puede comer 3 veces al día, uno no puede ser así de irresponsable solo por sacarse el clavo. Solo por intimidar a otro. Eso es irresponsable. Eso es abusivo, eso es abuso de poder".

