Claudia López criticó al Gobierno por falta de vacunas

El Gobierno Nacional en las últimas horas anunció el certificado digital de vacunación contra la covid-19, el mismo que Claudia López había anunciado semanas atrás y que el presidente Iván Duque le desautorizó, por tal motivo la mandataria local manifestó que la ciudad necesita es más vacunas y menos papeleo.

“Hoy Bogotá lleva más de una semana sin segundas dosis de Moderna, así sacan un decreto diciendo que se puede alargar la dosis; eso puede decir el decreto pero, la covid-19 dice otra cosa", dijo López.

Les también:Contrataron grupo de mariachis y luego los robaron, uno de ellos está en grave estado

"La covid no se ajusta al decreto, no dice que va a contagiar en 20 días si no en 80 días, a la covid no le importan ni los decretos, ni los pasaportes, lo único que detiene el coronavirus es la vacuna”, dijo la alcaldesa Claudia López.

"Bogotá lleva más de una semana sin segundas dosis de Moderna, pocas segundas dosis de Sinovac, sin reservas de Pfizer para complementar esquemas de vacunación y a la espera de más dosis para evitar un cuarto pico causado por la variante Delta que podría llegar a ser la dominante si no se sigue adelante con la inmunización", añadió la funcionaria.

Lea además: ¿Busca empleo? Popsy tiene ofertas laborales para vendedores en Bogotá

“Claro que estamos en riesgo de tener un cuarto pico como lo han informado los diferentes epidemiólogos y expertos en este tema, pero lo único que nos va a cuidar de un cuarto pico y que nos afecta en la salud y la generación de empleo es el tema de la vacuna”, advirtió López.

Según la plataforma Salud Data de la Secretaría de Salud de Bogotá, las cifras de vacunación no son muy alentadoras ya que sólo un poco más de dos millones de personas tienen el esquema completo en la capital.



¿Qué vacunas quedan en Bogotá?

Pfizer 17.084

Astrazeneca 2.230

Sinovac 16.832

Moderna 0

Jansen 0

En total hay 6.’700.717 personas han sido vacunadas en Bogotá, de estas solamente 2.’725.796 están con el esquema completo y hay reservadas para segundas dosis 36.146 personas.

A su turno el Director Departamento Administrativo Presidencia de la Republica (Dapre) Victor Muñoz, respondió a la alcaldesa Claudia López a través de su cuenta de Twitter con un trino en el que aseguró: "Que bueno es criticar y que difícil gestionar, A Bogotá se han asignado 6.787.550 dosis, tiene segundas dosis de Sinovac que no ha aplicado, vacunas de Pfizer y va lento el proceso, ¿qué le hace falta?, no ha reportado a plataforma las vacunas que dice haber aplicado".