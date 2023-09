Claudia López lanza dardo a financiadores de la primera línea: “sabemos quiénes fueron”

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, arremetió y culpó a varios políticos de ser los promotores de los últimos ataques al CAI de la Gaitana en la localidad de Suba el pasado fin de semana, recalcando que todas las personas saben de quién se trata y solo están realizando politiquería.

La Alcaldesa afirmó que estas personas estarían incentivando las agresiones contra los policías y los ataques a las zonas del cuadrante, por lo que les ha pedido que no se aprovechen de ello para tratar de ganar las elecciones de este 29 de octubre.

"Ese acto de la primera línea y toda Colombia sabe quienes fueron los financiadores, quienes fueron los promotores políticos de confrontar a los jóvenes con las autoridades, creen que como eso les funcionó para una campaña una vez les va a funcionar otra vez”, dijo.

Claudia López tildó a estas personas de politiqueros, oportunistas y violentos, y pidió respeto a la ciudad junto a las personas que terminaron afectadas por estos ataques, tanto en este año como en el 2021.

”No sean politiqueros, oportunistas, violentos, respeten a Bogotá, a las víctimas que quieren justicia, que quieren que eso no vuelva a ocurrir, que quieren reparación y lo que no quiere es violencia, de manera que si, ellos son, en Suba tuvimos 10 horas de marchas totalmente pacíficas, no hay derecho a que la primera línea se tome al final esos ataques”, sostuvo.

Claudia López concluyó que no se debe tener una instrumentalización política en esta época de campaña, además que Bogotá va a rechazar cualquier acto de violencia y por ello le solicitó al Ministerio de Defensa que la investigación avance para capturar a los policías señalados de causar la muerte a varios jóvenes en el paro del 2021 en la ciudad.