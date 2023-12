Claudia López lanza duras críticas contra Petro en balance de su gobierno

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, lanzó duras críticas al presidente Gustavo Petro, en medio del balance final de su gobierno.

En diálogo con Radio Red, la funcionaria habló de varios temas como el Metro de Bogotá y precisó que intentó ‘convencer’ al presidente de hacer ese sistema como actualmente está contratado. Dijo que el mandatario salió de China con una “paliza merecida”.

Le puede interesar: Fuerte agarrón entre Claudia López y Jennifer Pedraza por la APP del Campín

“Hagamos el metro, ya no más, me parece que ya irrespetuoso con los bogotanos. El presidente en la semana de las elecciones, se va para China a decir que él va allá a acordar cómo paramos el contrato, como si los 10 millones de bogotanos estuviéramos pintados en la pared e importáramos cero... le dieron una paliza merecida y autoinfligida en las urnas”, dijo.

Claudia López aseguró que cuando el presidente Gustavo Petro llegó a ejercer el cargo le dijo que no es un buen ejecutor pero si un líder político.

“Nadie espera que usted sea un gran ejecutor, presidente, qué pena decírselo con franqueza pero cualquiera que lo haya visto en la Alcaldía sabe que usted es un verraco líder político, pero no es un gran gerente, pues a usted le cuesta pegar un ladrillo con otro. Entonces trabajemos en las cosas que son de su corazón, también del nuestro y que la ciudad necesita”, dijo.

Agregó que todos los alcaldes y gobernadores salientes estuvieron “con rodilleras en el palacio”, solicitando inversiones para los diferentes programas de las ciudades que incentivan el desarrollo.

“Todos los alcaldes y gobernadores de Colombia vivimos en rodilleras en el Palacio Nariño, tratando de que nos faciliten la inversión, nos apoyen, nos ayuden. Imagínense mis pobres colegas, eso es una calamidad”, dijo Claudia López.

De igual forma, destacó que aunque no votó por el expresidente Iván Duque, fue un aliado para el progreso de la capital colombiana, así como para superar la pandemia del COVID-19.

Le puede interesar: [Video] Crisis migratoria en El Dorado: Decenas de africanos duermen en el aeropuerto

“Yo por ambos tengo un profundo afecto y respeto por el presidente Duque y por el presidente Petro, pero debo decir que por el presidente Duque al principio tuvimos ciertas diferencias en la pandemia, sobre todo en que había que tomar la decisión de entrar a salvar la vida primero y sin dudarlo”, añadió.

Finalmente, la alcaldesa saliente de Bogotá aseguró que el presidente Gustavo Petro está desestimulando la fuerza pública, al incumplir con los diferentes ascensos, luego de que ya se ha hecho el curso correspondiente.

“El presidente sigue desestimulando a la fuerza pública. Yo acabo de hacer el curso occidental, que es el curso de seguridad nacional con los coroneles de las fuerzas militares y de Policía que el presidente Petro escogió para ir a ascenso y a 15 días de graduarse les dicen a no mentiras, me arrepentí, ya no los voy a ascender a general. No, por Dios, uno no puede conducir así a quienes sacrifican la vida por protegernos”, puntualizó.