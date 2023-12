Claudia López respalda a Petro por derogar decreto de drogas: “No es lógico encerrar a un consumidor”

La alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, respaldó la decisión del presidente Gustavo Petro, de derogar el decreto sobre la prohibición de tener y comercializar drogas en el país, resaltando que no tiene sentido llevar a un consumidor de sustancias a la cárcel, sino que debe ser enviado a un centro de salud.

De acuerdo con la mandataria, no se debe perseguir a los jóvenes sino que atacar directamente al narcotráfico, además que el tema se debe erradicar a través de la salud mental y centros de atención especializados, no enviando las personas a un centro de reclusión.

"Derogan el decreto, es la persecución de los consumidores, a los jóvenes consumidores en los parques, el consumo de sustancias psicoactivas es un problema de salud pública, lo que necesitamos unirnos es por los jóvenes y por los papás, las familias, el sector salud, de todas las alcaldías del país para atender el problema de salud pública”, dijo

Lea también: Líderes políticos advierten que derogar decreto de drogas traerá problemáticas sociales

”No tiene sentido que a un consumidor de sustancias psicoactivas lo llevemos a un cárcel, allá no se va a recuperar, no tiene sentido”, aseguró.

Asimismo, explicó que “no llevamos a las personas que tienen demencia u otros problemas de salud mental a las cárceles, los llevamos a centros de salud mental para que se recuperen y si es así como lo estoy describiendo el narcotráfico se sigue persiguiendo pero a los consumidores no los persigue la policía, sino que se le ofrecerá salud mental y salud público me parece bien, si es así como lo estoy describiendo”.

Le puede interesar: “No se dejará de perseguir el microtráfico”: MinSalud frente a derogación del decreto de drogas

Cabe recordar que el ministro de Justicia, Néstor Osuna, hizo referencia a una sentencia de la Corte Constitucional de este año en la que ese tribunal dio luz verde al porte y consumo de sustancias psicoactivas en parques y espacios públicos, esto en defensa del decreto que derogó la prohibición de tener sustancias.