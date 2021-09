Claudia López y Daniel Palacio, en la mira de la Procuraduría por posible participación en política

Frente a Palacio, hace referencia a un reciente trino enviado el 19 de septiembre pasado, en el que el ministro del Interior señala en clara referencia al senador Gustavo Petro: "El candidato indultado, justificador de la toma al palacio de justicia, promotor del régimen violador de derechos humanos de Maduro anuncia buscar enjuiciar al presidente de la República si gana la presidencia. Peligro para la democracia".

También indicó que la Procuraduría analiza las declaraciones y trinos de "un par de congresistas, (de) un par de funcionarios en la época del paro; tenemos a la señora alcaldesa de Bogotá (…) estamos haciendo un análisis claro para poner límites de cuándo sí y cuando no hay participación en política".

Sobre estos casos, aseguró que "algunos alcaldes que emiten opiniones (...) en Cali, en Facatativá, en Magdalena (…) opinaron de paro y de participación de los militares y de asistencia militar".

Cabello explicó que "lo que he querido desde mi Procuraduría es no adelantarme a informar si sí hay apertura o no de información. Nosotros estamos verificando (...) y una vez terminemos anunciaremos si abrimos la respectiva indagación".