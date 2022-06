CNE insiste en auditoría forense después de segunda vuelta presidencial

A menos de una semana para la segunda vuelta presidencial y en medio de las medidas finales que toman las autoridades electorales, la Registraduría anunció la designación de auditores independientes por parte de cada campaña para vigilar de cerca los sistemas de escrutinio, procesamiento de datos y revisar de manera independiente cómo funcionan los softwares que se emplearán en el escrutinio y transmisión de datos del próximo 19 de junio, día de la segunda vuelta presidencial.

La campaña del Pacto Histórico postuló a siete auditores encargados de esas tareas y La Liga de Gobernantes Anticorrupción dos auditores.

En ese sentido, desde el Consejo Nacional Electoral, se hizo un llamado a la realización de una auditoría forense después de la segunda vuelta presidencial, ya que finalmente no se llevará a cabo una auditoría internacional a las elecciones presidenciales.

Según explicó el magistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, "no se podrá tener una auditoría de carácter preventivo de cara a la elección del 19 de junio. He insistido entonces en la importancia de una auditoría forense que pueda establecer si existe la posibilidad de manipulación de los softwares".

Precisando además, "que posterior a la Comisión Nacional de Seguimiento Electoral, en compañía de todas las autoridades, quedó claro que no se podrá tener una auditoría de carácter preventivo he insistido en la contratación de una auditoría forense, después del 19 de junio podrá establecer si hubo una manipulación o no de los software de escrutinio o Indra".

Pérez saludó la inscripción de los auditores y al tiempo llamó la atención por la acreditación de más testigos electorales, "sigo insistiendo en que las dos campañas políticas puedan inscribir y acreditar jurados para cada mesa de votación, para evitar jurados homogéneos. En cuanto a los testigos electorales, el llamado es para que los inscriban y acrediten con tiempo".

"Los testigos electorales no sólo pueden corroborar que todos los kits electorales estén completos, las urnas estén vacías, también deben estar atentos a que los jurados no estén homogéneos, hay que evitar eso y vigilar que los votos que salgan de la urna sean los reportados en el formulario E-14, deben hacer uso de su derecho a hacer reclamaciones (...) exigir que se publiquen los E-14, en el exterior de los centros de votación, como parte del plan puntilla e impedir que se tomen fotos de los votos por parte de los ciudadanos, esto puede incidir en la compra de votos", agregó el magistrado del C0nsejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez.