CNE no podría investigar a candidata Catalina Ortiz por fingir agresión machista

La precandidata a la Alcaldía de Cali, Catalina Ortiz, está en el ojo del huracán, luego de que se descubriera que la supuesta agresión machista de la que fue víctima mientras realizaba una actividad propia de su aspiración, se trató de un montaje.

La propia Ortiz admitió que todo fue falso y producto de una puesta en escena de la cual no tenía conocimiento, lo que generó un mayor rechazo en las redes sociales.

Aunque algunos sectores políticos se han preguntado si podría caber una sanción en contra de la dirigente por supuesta publicidad engañosa en medio de la campaña, fuentes del Consejo Nacional Electoral (CNE) informaron a RCN Radio que eso no sería posible en este momento.

En primer lugar, una sanción de esta naturaleza no cabría porque Catalina Ortiz aún no es candidata oficial para la Alcaldía de Cali, ya que las inscripciones para ocupar estos cargos públicos no están abiertas y eso impide una acción de parte del CNE, que, en este caso, no sería competente.

Lo que sí podría suceder es que el propio partido político de Ortiz pueda iniciar una investigación interna y el comité de ética determinar una posible sanción de acuerdo a sus estatutos, pero eso un tema del fuero interno de la propia colectividad.

La única forma de que el Consejo Electoral pueda pronunciarse sobre este caso, es que una eventual sanción emitida por los verdes pueda ser demandada ante ese tribunal, pero eso hasta el momento no ha ocurrido y es probable que no ocurra.

Adicionalmente, las fuentes indican que a simple vista no pareciera que se incurra en un acto de publicidad engañosa, porque se trata de una campaña de expectativa que está permitida en el marco de cualquier proceso electoral. Además, en ningún momento se observan mensajes que inviten a votar por ella para la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca.

Por ahora el episodio no iría más allá de una controversia política y social, tras la utilización de un montaje para engañar a la ciudadanía y hacer campaña con miras a las elecciones regionales del mes de octubre.