Coalición Centro Esperanza continúa abierta y podrían llegar nuevos protagonistas

El precandidato presidencial del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, explicó cómo se dio el ingreso de Alejandro Gaviria a la "Coalición Centro Esperanza" (reunida este domingo) e indicó que se van a respetar los parámetros los cuales han construido para seguir las reglas de juego de la consulta.

En dialogo con RCN Radio, Galán aseguró que no se permitirá la guerra sucia entre los precandidatos y ataques en redes sociales, donde debe predominar una competencia de ideas.

Lea más: Cónclave: humo blanco para sectores políticos de centro izquierda

“Se esperan propuestas no populistas, propuesta que digan la verdad de los que es posible hacer, en qué tiempo se puede hacer y con qué recursos, para no mentirle a los colombianos y no hacer una farsa de los que es posible y lo que no es posible en un eventual gobierno de cambio. Tenemos una línea roja que ratificamos ayer (domingo), que somo un proyecto de oposición al actual gobierno, al actual régimen que tiene el país”, indicó el precandidato presidencial.