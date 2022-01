Coalición Centro Esperanza sigue con Ingrid o sin ella: Juan Fernando Cristo 

El precandidato presidencial Juan Fernando Cristo aseguró que la Coalición Centro Esperanza seguirá firme con Ingrid Betancourt o sin ella, rumbo a la consulta que se realizará el 13 de marzo y que definirá el candidato a las elecciones presidenciales del 29 de mayo.

El pronunciamiento de Cristo se dio luego de la renuncia de Betancourt a hacer parte de dicha coalición, tras un acalorado debate con el también precandidato Alejandro Gaviria.

En contexto: Ingrid Betancourt anuncia su retiro de la Coalición Centro Esperanza

En diálogo con RCN Radio, Cristo reconoció que las marcadas diferencias entre Gaviria y Betancourt afectaron a la coalición, pero señaló que ahora tienen que seguir adelante, de cara a los colombianos, quienes son los que verdaderamente importan en esta contienda electoral.

Señaló además que durante los últimos dos años se avanzó en la consolidación de las bases de la Coalición Centro Esperanza, como una opción diferente para los electores y que, la salida de excongresista no puede destruir un proceso tan largo y edificante.

"Quienes comenzamos hace dos años a trabajar en la construcción y consolidación de la Coalición Centro Esperanza, fijamos nuestra posición frente a las discusiones que se habían abierto esta semana entre Ingrid Betancourt y Alejandro Gaviria, que sin duda alguna lo reconocemos afectan a la coalición y no nos permiten avanzar en la consecución de propuestas para los colombianos, nos distraen de nuestra obligación fundamental que es salir a las calles y ciudades de Colombia a plantear soluciones ante la grave crisis que vivimos hoy", sostuvo.

Cabe recordar que en la tarde de este sábado la candidata presidencial le anunció al país su decisión de retirarse de la coalición, luego de expresar su molestia por el respaldo del senador Germán Varón Cotrino a la aspiración de Gaviria y luego de extender su 'ultimátum', decidió apartarse de este proceso político.

"Recibimos una respuesta por parte de la Coalición Centro Esperanza. Se señala la entrada del apoyo de las maquinarias como un error que se lamenta. Sin embargo, no anuncia acción con respecto a los apoyos ya recibidos de las maquinarias a Alejandro Gaviria. Esta falta de posición clara nos obliga a asumir el liderazgo de una batalla que tenemos que dar y ganar en Colombia por una política limpia", afirmó Betancourt en el comunicado.

Vea también: Suicidio: Cinco preguntas que pueden salvar vidas

Cristo aseguró que la Coalición Centro Esperanza está basada en la lucha contra la corrupción y explicó que, es necesario actuar con coherencia.

"Nosotros expresamos con toda claridad qué es lo que pensamos hacer hacia adelante, cuáles son nuestros criterios frente a las adhesiones de dirigentes políticos de otros partidos y sectores, estableciendo con toda claridad que debe existir una coherencia ideológica y en los comportamientos frente a lo que será la consulta popular del próximo 13 de marzo y al final invitamos a Alejandro Gaviria y a Ingrid Betancourt, a que estudiada esa posición tomarán su decisión de acompañarnos o no en la consulta de marzo", afirmó.

También señaló que pese al retiro de la exsecuestrada, desea que en su nuevo camino le vaya muy bien pero indicó que lamenta su decisión.

"Ingrid Betancourt lamentablemente ha tomado la decisión de retirarse de la coalición, la verdad lo lamentamos pero es una decisión que hay que respetar y en el caso personal le deseo la mejor de las suertes en la campaña y en la competencia para llegar a la primera vuelta presidencial; eso obviamente significa que en la coalición seguimos adelante con los candidatos que habíamos anunciado competir en la consulta del mes de marzo".

El exministro Cristo también aseguró que la Coalición saldrá a las calles a responder ante las inquietudes de la gente.

"Hay consulta en el mes de marzo, se inscribirá la consulta la semana que viene y avanzamos en el apoyo a las listas al Congreso, hay una agenda conjunta, unas propuestas conjuntas; habrá diferencias, habrá controversias dentro del espíritu de lo acordado en el cónclave el pasado mes de noviembre", indicó.

Sin embargo, dijo que Betancourt se equivocó al haberle dado un ultimátum a la Coalición Centro Esperanza y dijo que fue una decisión apresurada.

Vea también: "No puedo estar de acuerdo con tu separación de la Coalición Centro Esperanza": Humberto de la Calle a Ingrid Betancourt

"Yo creo que nosotros no podíamos aceptar y no podemos aceptar un ultimátum, así no se hace la política, nos parece una decisión apresurada e injusta la de Ingrid, cuando ya sabe nuestro compromiso y que la Coalición Centro Esperanza es una apuesta política por el cambio, una opción diferente al Gobierno del presidente Iván Duque, una opción en la lucha contra la corrupción y las reformas constitucionales que necesita este país".

Añadió que los enfrentamientos entre Betancourt y Gaviria fue un episodio desafortunado que afectó a la coalición, pero "hay que doblar la página y echar para adelante, lamentamos esa decisión y le deseamos la mejor de las suertes (...)".

Por su parte, el exjefe negociador de paz, Humberto de la Calle Lombana, rechazó la decisión de la aspirante presidencial Ingrid Betancourt de renunciar a la Coalición Centro Esperanza para lanzarse como candidata presidencial independiente del Verde Oxígeno.

En su cuenta de la red social de Twitter, el también integrante de dicha coalición aseguró que en este momento político que vive el país no es prudente generarse una división como la que se presentó hace cuatro años.

"Ingrid Betancourt: no puedo estar de acuerdo con tu separación de la Coalición Centro Esperanza. El problema no somos ni tú ni yo. No podemos dividirnos y repetir el 2018, dejando otra vez a los colombianos presos de los extremismos", afirmó.

De la Calle también señaló que debido a que Betancourt lo apoyó en su aspiración al Senado, no puede apoyar a ningún candidato que resulte de la consulta de la coalición.

"Como el aval de mi candidatura me lo diste generosamente, el que seas candidata por fuera me obliga legalmente a faltar a mi promesa de apoyar a cualquiera que gane dentro de la la Coalición Centro Esperanza, y a abandonar mi esfuerzo de dos años por la unión del centro".

El exnegociador recordó que renunció a la posibilidad de ser aspirante a la Presidencia, por apoyar a Betancourt y esa promesa se mantiene, pero la invitó a retractarse.

"Esa promesa incluyó mi retiro de la contienda presidencial. Espero que recapacites. Espero que reconsideres tu decisión. Espero no verme en el imperativo legal de escoger entre mi promesa primaria de apoyar a toda la Coalición y la sobreviniente consecuencia de tu decisión", aseguró.

Agregó que "Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Juan Manuel Galán, Carlos Amaya, Jorge Enrique Robledo y Juan Fernando Cristo, el esfuerzo de llegar unidos a la contienda electoral es la respuesta mínima que le debemos a la mayoría de colombianos y colombianas".