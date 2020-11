Código Electoral no implementará el voto electrónico o virtual en el 2022

Arrancó la discusión en las Comisiones Primeras de Senado y Cámara del proyecto de ley que busca modernizar el Código Electoral e implementar nuevas reglas para los futuros comicios que se presenten en el país.

Uno de los puntos clave que tiene la iniciativa es la implementación de la tecnología en los procesos electorales. Sin embargo, el coordinador ponente de esta propuesta, el senador Armando Benedetti, afirmó que muchos de los temas que allí se plantean, no entrarán en vigencia para las elecciones de 2022.

Benedetti dejó sumamente claro que no permitirá que se aprueben proposiciones que le generen incertidumbre a los candidatos que aspiran a llegar a Congreso o a la Presidencia dentro de dos años.

En ese orden de ideas, el voto electrónico, digital, o remoto, no entrarían pronto en vigencia, sino eventualmente de manera progresiva.

“Lo que se hace es abrir la puerta para que se empiece a integrar la tecnología a nuestro proceso electoral, pero acogemos una mejor redacción para que quede claro que el voto electrónico no va a ser para el 2022, eso generaría zozobra, no sabemos si va a funcionar, que tal que el sistema no funcione ese día y eso significaría un atentado contra las elecciones”, sostuvo.

También dijo que “no vamos a aprobar ningún artículo que genere incertidumbre en las elecciones de marzo, de mayo y junio de 2022. Si en algún momento se va a tocar un artículo que genere zozobra para los candidatos, ese no va”.

Por su parte, el senador Rodrigo Lara indicó que Colombia no está lista para implementar el voto electrónico y mucho menos el voto virtual que se propone en el código.

“El voto electrónico implican utilizar unas maquinas para contabilizar los votos, eso es distinto al voto virtual o remoto. El problema de estas máquinas es cuando están conectadas en una red, que las maquinas no estén conectadas es válido, es una medida costosa e innecesaria, pero por el hecho de conectarlas a una red son sucesibles de un fraude masivo”, indicó.

La representante Juanita Goebertus advierte que voto electrónico o a distancia, podría generar problemas de fraude en los próximos procesos electorales.

“Deberíamos dar el paso a eliminar la referencia al voto no presencial, tanto electrónico, remoto, como anticipado electrónico remoto, so pena de abrir un mecanismo inmenso de posible fraude electoral, cuando hasta el momento y con dificultades, es difícil lograr alterar de manera significativa los resultados en un sistema como el que existe en Colombia”, indicó.

Otros congresistas expresaron su preocupación porque la reforma al Código Electoral podría prestarse para generar una burocratización enorme en la Registraduría, con la creación de nuevos cargos a nivel regional.