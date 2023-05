Código Electoral: oposición expresa preocupación por aprobación del voto electrónico

La plenaria del Senado aprobó la reforma al Código Electoral y al proyecto solo le restan dos debates en la Cámara de Representantes para que sea una realidad.

Uno de los puntos controversiales de la propuesta es la implementación del voto electrónico mixto, que fue aprobado por las mayorías durante la sesión y que despertó mucha preocupación en sectores de la oposición.

La senadora Paloma Valencia dijo: “Logramos sacar muchas cosas malas, pero quedan unas cosas que preocupan, en especial ese voto electrónico mixto. A mí no me gusta que a los colombianos les metan ese voto electrónico porque lo meten con falta de auditoría, uno no puede tener unos software que le van a contar los votos, sin que nadie los pueda auditar”.

Dijo además que le preocupa que la información residencial de los ciudadanos esté en manos de la organización electoral y que estas entidades del Estado tengan el poder de saber los movimientos de cada colombiano.

“Logramos eliminar la multa por el empadronamiento, pero no me sigue gustando que la Registraduría quede dueña de las direcciones de los colombianos. ¿Por qué la Registraduría tiene que tener facultad de irnos a visitar cuando le provoque?”, dijo.

“Me preocupa muchísimo que ya le hayamos entregado el reconocimiento facial de los colombianos, yo me pregunto si algún colombiano no está preocupado que ahora con todas las cámaras de seguridad, ya se sepa dónde estamos, con quien nos reunimos, a qué hora y a dónde salimos, esos son temas que no son menores y que se refiere a la intimidad de las personas”, manifestó.

También cuestionó que el Código Electoral, según ella, pretenda que la cédula sea el único documento de identificación válido para los colombianos.

“Me preocupa muchísimo la hegemonía que pretenden de la cédula, que la quieren convertir en el único mecanismo de identificación y con eso decir que el pasaporte solo sirve para viajar y el pase solo para manejar, cuando en todos los países uno tiene una cantidad de documentos que lo identifican. Me preocupa que la Registraduría quiera hacerse dueña de la única identificación de los colombianos con información biométrica y me parece que no es claro que convenga que el Estado sea dueño de la información biométrica de los colombianos, eso es una violación de la intimidad”, sostuvo.

La senadora Paloma Valencia espera que la reforma al Código Electoral se hunda en su trámite por la Cámara de Representantes. El proyecto tiene que estar aprobado antes del 20 de junio porque se trata de una ley estatutaria.