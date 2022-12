Código Electoral: presidente Petro pidió lograr consensos y modificar el proyecto

El trámite del Código Electoral continúa frenado en el Congreso de la República, debido a que varios congresistas consideran que el proyecto es inconveniente y contiene algunos artículos polémicos que podrían perjudicar el sistema político del país de cara a próximas elecciones.

Los dirigentes han pedido aplazar para marzo de 2023 la discusión de esta reforma, para que los partidos tengan más tiempo de estudiarla y sacarla adelante con el consenso de todos.

A raíz de estas trabas y de la estrategia que se ha implementado para dañar el quórum y no sacar adelante esta iniciativa, el Gobierno Nacional se mostró dispuesto a que se logré un consenso frente a los temas controversiales.

El ministro del Interior, Alfonso Prada, dijo que la instrucción del presidente Gustavo Petro es hacer un acuerdo y volver al texto anterior que se había aprobado en el Congreso, lo que implicaría retirar de la iniciativa los artículos relacionados con la identificación y registro civil.

“La posición de Gobierno y que me encomendó el presidente es que intentemos volver al Código que tuvo consenso en esta misma Comisión en el periodo anterior y que ya tuvo consenso. El presidente Gustavo Petro votó el mismo ese proyecto, pero ese proyecto no es el mismo que estamos tramitando ahora y me pide que intentemos llegar a lo que ya fue consenso”, señaló Prada.

“Si llegamos a lo que ya fue consenso, obviamente se eliminarían los más de 100 artículos del registro civil, que además puede ameritar un debate propio que además impacta no solamente el tema de elecciones y de habilitación de elecciones, sino que además impacta el tema de derechos civiles en temas de contrato matrimonial, entre muchas otras cosas”, añadió.

Sin embargo, sí llamó la atención de los congresistas para que tengan la disposición de adelantar la discusión del Código Electoral con toda la tranquilidad posible.

“Creemos que todos estos temas podrían ser un estatuto independiente, pero el Código Electoral sí vale la pena debatirlo y vale la pena incluirle todo lo que el Congreso considere que debe estar para mejorarlo como lo advertimos”, manifestó.

El ministro del Interior reiteró que el Gobierno no tiene afán y no tiene la intención de 'pupitrear' esta reforma como algunos sectores lo están insinuando.