Colombia acudiría ante el Tribunal Europeo de DD.HH. para lograr extradición de Mancuso

Insistió en que “el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se convierte en una opción muy importante para que, a través del sistema de queja individual prescrito en el Protocolo 11 de la convención de 1998, pueda acudir ante ese tribunal para lo cual el Estado colombiano y el Gobierno harán todos los esfuerzos para apoyar esas solicitudes”.

Nueva orden de captura

El obstante, el comisionado Miguel Ceballos reveló que el proceso de solicitud de extradición de Mancuso sigue activo, ahora con una nueva orden de captura emitida por el Tribunal Superior de Bogotá a través de la Sala de Justicia y Paz.

"Ha revocado la libertad a prueba que había decretado en favor de Mancuso y ha de nuevo dictado una nueva orden de captura, lo cual garantiza que la solicitud de extradición que estaba en marcha por ese canal esté vigente", señaló Ceballos.

También reveló que hay dos solicitudes de extradición de Colombia a Estados Unidos que no han tenido respuesta por parte de la justicia de ese país. Además, que "en un juzgado de Cartagena existe la posibilidad de presentar una muy robusta solicitud de extradición".

La defensa de Mancuso en Colombia había confirmado este miércoles que su cliente instauró una acción ante las autoridades de Migración de los Estados Unidos, en la que reclama que sea deportado a Italia.

Los abogados de Mancuso señalaron a RCN Radio que el ex jefe paramilitar alega que no cuenta con garantías judiciales ni de seguridad en Colombia y por ello pide que no se haga efectiva su extradición o traslado hacia el territorio nacional.