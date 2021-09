Colombia ante La Haya: Nicaragua está haciendo una tormenta en una taza de té

Este miércoles fue el turno de alegatos de cierre de Colombia ante el tribunal de La Haya en su disputa con Nicaragua, y Carlos Gustavo Arrieta, Agente de Colombia ante la Corte Internacional de Justicia aseguró que Nicaragua en este tiempo ha "tergiversado los hechos" y ha tratado de hacer "una tormenta en una taza de té".

"A través de estas audiencias, Nicaragua ha tratado de presentar el caso que no corresponde a la realidad, intentando que este sea un caso de incumplimiento de la sentencia de 2012, que no es así", dijo Arrieta. Aclara que "este es un caso relativo a la presunta violación por parte de Colombia de los derechos de Nicaragua y nada más".

Pero insiste en que Nicaragua, basada en una "narrativa falsa de la posición de Colombia y de la situación actual en el suroeste del Caribe", ha dicho que "Colombia ha tenido una política sistemática de desconocer la sentencia de 2012 y los derechos soberanos de Nicaragua".

Defiende Arrieta argumentando que, por la tergiversación de los hechos, Nicaragua no ha visto que "Colombia nunca dijo que no respetaría sus obligaciones internacionales. Colombia nunca dijo que Nicaragua no podía pescar en sus Aguas y la Armada de Colombia nunca recibió una orden para detener las actividades de Nicaragua". En cambio, según cifras entregadas por el agente colombiano, Nicaragua ha aumentado exponencialmente su pesca en la zona.

Pero respecto al fallo de 2012, que Colombia no ha acatado, Carlos Arrieta dijo que "Colombia tiene una limitación constitucional que no se puede ignorar" y es que "solo puede modificar su territorio mediante tratado bilateral".

Finalmente, alegando que Colombia nunca ha tenido una política sistemática orientada a violar los derechos de pesca Nicaragua, Colombia solicitó a la Corte que, en primer lugar, "rechace cada una de las pretensiones de Nicaragua".

También, que se declare que "Colombia no ha violado sus obligaciones internacionales" y que "los decretos expedidos por Colombia no han producido ninguna violación de los derechos de Nicaragua".

Sobre los derechos tradicionales de pesca, Colombia solicitó al tribunal de La Haya que "declare que los habitantes de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en particular los raizales, tienen derecho a pescar más allá de las zonas de las islas" y que se proteja ese derecho.

Entre otras cosas, Arrieta, como representante de Colombia en la Corte, pidió que se compense a Colombia por las violaciones de Nicaragua y que se le de a Colombia garantías de no repetición.

El próximo viernes 1 de octubre será la sesión final de audiencias, en donde Nicaragua y Colombia presentarán sus argumentos finales. El caso ya quedará en manos de los jueces de la Corte Internacional de Justicia que podrían tardar hasta seis meses en emitir un fallo sobre la demanda interpuesta por Nicaragua.

Este litigio no busca modificar ningún territorio ni establecer fronteras. Este caso busca resolver la demanda interpuesta por Nicaragua en 2013 contra Colombia, alegando violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos de Nicaragua, y desacato de Colombia del fallo de 2012 que le entregó más mar a Nicaragua.