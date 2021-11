¿Colombia debe restablecer relaciones con Venezuela?: Precandidatos presidenciales responden

Durante un nuevo debate de precandidatos a la Presidencia de la República, los dirigentes políticos discutieron sobre las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela.

Juan Carlos Echeverry, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, Rodrigo Lara y John Milton Rodríguez, participaron en un foro en la universidad de La Sabana y expresaron posiciones divididas sobre este tema.

Echeverry fue el primero en señalar que es necesario recomponer las relaciones bilaterales, diplomáticas y comerciales con el vecino país.

“Debemos restablecer relaciones con Venezuela, no hay derecho que colombianos y venezolanos estén pasando por trochas, pagando plata al ELN y a las guerrillas. Restablezcamos con Venezuela, comerciales e incluso diplomáticas. Yo creo que la posición del Gobierno colombiano no es tumbar al Gobierno venezolano y menos aún con conciertos, no es con Miguel Bosé, ni Juanes”, sostuvo.

Tras este planteamiento, la precandidata Cabal protestó señalando que no se puede reconocer a un país que tiene un régimen genocida.

“Toda la frontera está llena de antenas de los rusos que están entrenando a la Guardia y al Ejército, hacen sobrevuelos, es que esta gente está pensando en ir más allá. Yo no reconocería un régimen genocida jamás, lo que sí se puede hacer es abrir la frontera y el intercambio, que ellos mismos se dieron cuenta que tenían que desbloquear los puentes, porque su gente no tiene comida, porque la comida se produce acá. Hay que restablecer la dinámica propia de frontera”, manifestó.

Sin embargo, el senador Rodrigo Lara coincide con la tesis de Echeverry y señaló que las relaciones internacionales no se pueden manejar con ideología política.

“Los países serios del mundo gestionan los intereses de su país, en el concierto internacional de naciones, nosotros tenemos que ubicar en dónde están nuestros intereses primordiales, la diplomacia se diseñó y se construyó para lidiar con el diablo, no con ángeles. Al único Gobierno que se le ocurre ignorar la existencia de un país de 30 millones de almas, con un millón de kilómetros cuadrados y 2.200 kilómetros de frontera”, indicó.

No obstante, la senadora Paloma Valencia indicó que el tema de las relaciones con Venezuela es un asunto de dignidad. “¿Enserio vale más el negocio que la libertad de los ciudadanos, enserio vale más el negocio que la democracia?, yo creo que hay que tener mucho carácter y hay que decir una cosa, el problema es mucho más gordo porque Maduro no manda en Venezuela, que es un país que se convirtió en un feudo de un montón de grupos ilegales”, dijo.

“Las relaciones diplomáticas hay que mantenerlas rotas y hay que decir todos los días que vamos a buscar una Venezuela libre y democrática”, añadió.

El senador John Milton Rodríguez sostuvo que no se puede tener diálogo con un Gobierno que ha albergado criminales y terroristas que atentan contra el pueblo colombiano.

“La diplomacia pasa por el honor y la dignidad y el respeto de la soberanía de una nación. Cuando otra nación ha sido refugio de enemigos de nuestra población colombiana, caso Santrich, Iván Márquez y otros delincuentes, ELN, yo no puedo pasar por alto eso, tiene que haber un tema de dignidad y honor”, anotó.

Durante el debate, los precandidatos también discutieron temas relacionados con la legalización de la marihuana con fines recreativos, el porte de armas de fuego y la edad de jubilación.