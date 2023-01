"Colombia está con pánico, por las altas tasas de interés": Álvaro Uribe

En Antioquia hay reacciones al incremento de la tasa de interés que hizo el Banco de la República, con lo cual advierten impactos en diferentes sectores, uno de ellos, el de la construcción y todos los que se ven intermediados por créditos bancarios.

Desde el foro 'escuchemos a la ciudadanía', que se realizó este sábado en la Central Mayorista de Antioquia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez mostró su preocupación con esta alza, y aseguró que, con el respeto a la Junta del Banco de la República y el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, ya tienen información de, en sus palabras, el pánico y el temor que siente la población en Colombia.

"Nosotros percibimos una porción muy importante de la ciudadanía de Colombia atemorizada, con pánico, por las altas tasas de interés. Empresarios de la construcción ya se quejan que un número significativo de personas que habían separado una compra de vivienda han retirado esa solicitud de compra, porque no se atreven al crédito, por la elevación de las tasas de interés", detalló el expresidente.

También auguró que se tendrán impactos en el empleo y en las carteras de los bancos, porque los ciudadanos no podrán cumplir con sus deudas. Y agregó que otros de los perjudicados serán los municipios, porque la ciudadanía no va a ser capaz de pagar impuestos.



"Nosotros queremos expresar nuestra preocupación, porque esto puede conducir a que haya una, además de esos problemas, una enorme morosidad en el pago de la cartera en los bancos. La ciudadanía no va a ser capaz de pagarle a los municipios, con lo que está ocurriendo, un enorme crecimiento de la cartera a la Dian", agregó Uribe Vélez.

Cabe recordar que, luego de que el Banco de la República subiera la tasa de interés, la Superintendencia Financiera sostuvo que la tasa de usura incrementó en 201 puntos básicos y se ubicó en 45,75 por ciento.

La tasa de usura es el máximo interés que pueden cobrar las entidades financieras por mora en créditos de consumo, tarjetas de crédito y créditos ordinarios.