Colombia “está en contra de cualquier sanción” de EE.UU. contra Venezuela

En el marco de su visita a Washington, el canciller Luis Gilberto Murillo reiteró que Colombia “está en contra” de todo tipo de sanción de Estados Unidos contra Venezuela, esto en el marco de las elecciones presidenciales del 28 de julio y en las que no participará María Corina Machado.

"Nosotros no le hemos hecho ninguna recomendación al Gobierno de los Estados Unidos, más allá de que nosotros sostenemos que las sanciones, como principio, las sanciones unilaterales de un país no deberían existir”, dijo en medio de su visita.

Murillo fue claro que reiterar que, “nosotros estamos en contra de cualquier tipo de sanciones, pero es por principio de nuestra política exterior, porque nosotros creemos en el multilateralismo. Y el multilateralismo implica que eso tiene que discutirse en otros escenarios. Y por eso hemos dicho, no estamos de acuerdo con sanciones ni contra Venezuela, ni contra Cuba, ni contra nadie".

Cabe señalar que en los próximos días vence el plazo que propuso Estados Unidos para imponer nuevamente sanciones contra Venezuela.

El canciller encargado también confirmó que la reunión que sostuvo el presidente Gustavo Petro con la oposición venezolana se cumplió con Manuel Rosales, el candidato presidencial que se la jugará por vencer a Maduro en julio próximo.

"En busca de la paz política, (el presidente) habló con el principal candidato registrado de la oposición y yo creo que eso es un avance importante. Yo tengo comunicación con todos los sectores”, dijo.

Reiteró que “nosotros nunca hemos desconocido el sector de María Corina Machado. Yo he conversado de manera muy confidencial con María Corina Machado y también he tenido en esos canales conversaciones con representantes de ese sector, como lo he tenido y los mantengo con representantes de otros sectores. Lo que queremos es ser la mejor solución para Venezuela, por los venezolanos. Y obviamente, Colombia tiene que mantener una posición muy prudente, buscar canales diplomáticos".