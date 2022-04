Colombia está en "estado de alerta" ante posible injerencia extranjera en elecciones: Canciller

Los gobiernos de Colombia y Estados Unidos expresaron este martes su preocupación ante la posibilidad de que las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo puedan estar permeadas por la posible injerencia extranjera.

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, aseguró que el Gobierno colombiano se encuentra "en estado de alerta", al tiempo que reveló que el presidente Iván Duque, junto con la cúpula militar, la Policía y la Dirección de Inteligencia, están trabajando en materia de seguridad.

"Sabemos que esto ha pasado en otros países y no queremos que se repita en el nuestro", dijo Ramírez.

Aseguró que "Colombia es una tacita de plata para aquellos que prefieren las dictaduras y destruir la economía, porque así es como vuelven a los ciudadanos total dependientes de las limosnas, de las ayudas".

A su turno, el embajador de Estados Unidos en Colombia, Philip S. Goldberg señaló que "nos preocupa la posible intervención de otros países en las elecciones y estamos trabajando con el Gobierno y con todas las autoridades competentes para prevenir esa intromisión en la campaña".

La vicepresidenta Ramírez manifestó que Colombia y Estados Unidos están trabajando en ciberseguridad, "porque la tecnología mal utilizada, sin duda, es un factor de destrucción de la democracia y de la confianza que es lo que están haciendo algunos, utilizando inclusive los micrófonos para destruir y lo único que hacen es buscar un propósito personal, pero jamás lo que le conviene al país".

No obstante, señaló que no se "trata de un país en particular; todos sabemos que hay preocupaciones en la comunidad internacional y Colombia no es ajena a esas preocupaciones, pero tampoco es ajena a las acciones concretas y determinadas para proteger nuestra democracia".