Colombia reitera que no reconoce resultados de las elecciones en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, se pronunció este domingo frente a los comicios organizados en Venezuela. A través de un comunicado, la Cancillería aseguró que las elecciones parlamentarias son fraudulentas y que el gobierno de Nicolás Maduro es ilegítimo.

En el documento se reiteró que Colombia no reconocerá los resultados de las elecciones debido a que no se realizaron con garantías de imparcialidad, libertad, igualdad de oportunidades, justicia y transparencia del sistema democrático.

Según se indico por parte de este Ministerio, en cabeza de Claudia Blum, "no es posible reconocer legitimidad a unos comicios que se llevaron a cabo sin la existencia de una autoridad electoral neutral, independiente y transparente, sin la participación de todas las fuerzas políticas, en particular de la oposición democrática perseguida por el régimen y que no tuvieron una observación electoral objetiva y fidedigna".

En el comunicado se agrega que estas elecciones tienen el propósito de prolongar la "usurpación del poder, y asegurar el control sobre la Asamblea Nacional" que es la única institución democrática que persiste en Venezuela.

También, se hizo un llamado a la comunidad internacional para aumentar los esfuerzos dentro del marco del derecho internacional, de modo que se apoye al pueblo venezolano en su "lucha por restablecer el Estado de Derecho y la democracia".

Además, de seguir visibilizando los reclamos de justicia frente a los abusos y delitos de lesa humanidad atribuidos al Gobierno de Nicolás Maduro, según informes de organismos multilaterales.

Finalmente en el comunicado, emitido tras el reporte del cierre de las votaciones en territorio venezolano, se hace énfasis en que "solo elecciones justas permitirán recuperar la democracia y superar la crisis que vive el vecino país".