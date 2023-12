Colombia se ha convertido en el más agresivo defensor de Hamás: Gaviria cuestiona gobierno Petro

El expresidente César Gaviria publicó una carta pública con la cual arremete contra el Gobierno de Gustavo Petro, por la posición que han adoptado sobre el conflicto entre Israel y el grupo terrorista Hamás.

Gaviria criticó el “giro” que ha dado la política exterior en esta materia, ya que eso pone en riesgo a nuestro país frente a la comunidad internacional.

“El incomprensible giro que ha dejado nuestra política exterior al no condenar los ataques de Hamas a Israel y más bien de convertirse en su principal defensor no solo constituyen un incompresible giro en nuestra política exterior sino que nos colocan en una situación de poner en serio peligro los intereses del país, y que empiezan a originar lo que pronto puede llegar a constituir una enorme presión en el Congreso de Estados Unidos al gobierno Biden para que se apliquen medidas no solo contra el presidente Petro sino contra Colombia”, indicó.

Gaviria asegura que el grupo Hamás ha cometido serias violaciones de derechos humanos contra el pueblo Israelí y de parte del Gobierno colombiano no ha habido una condena a estos hechos.

“El accionar de Hamas contra Israel ha sido de una perversidad sin nombre y efectivamente hay que propiciar que todo el pueblo palestino no sufra todas las consecuencias de la reacción militar Israelita y que no se identifique al pueblo palestino con Hamas”, sostuvo.

“Pero el problema de Colombia es que se ha convertido en el más agresivo defensor de las acciones terroristas de Hamas y eso pronto va tener graves consecuencias para el país”, manifestó.

Gaviria espera que el presidente Gustavo Petro tenga una posición más equilibrada frente a este tema y condene las violaciones a los derechos humanos cometidas por Hamás.

“Pero el presidente Petro debería tomar una posición más equilibrada que comience por una condena a Hamas, que nadie pone en duda ha usado en su ataque acciones terroristas que merecen una condena inequívoca, que muestre al mundo que Colombia defiende el derecho Internacional humanitario y que su sistemática violación por parte de Hamas no es algo nos sea indiferente”, dijo.