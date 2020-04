Colombia tendría más de 900.000 casos si no se hubieran tomado medidas: Duque

"No existe una economía que funcione con mala salud o pérdida masiva de vidas", aseguró el presidente Iván Duque, y agregó: "Si no tiene una economía dinámica, no podrá mejorar las capacidades de atención médica" necesarias para combatir la propagación del virus.

Cabe recordar que el jefe de estado había asegurado que “hay que tomar las cuarentenas inteligentemente, pero no todos los países pueden permanecer encerrados de manera permanente, porque lo que esto va a llevar es a que tengan problemas de otro tipo, de otras patologías".

"Nosotros tenemos, en este momento, una agenda económica que tiene como objetivo, por un lado, preservar las condiciones de vida de las familias más vulnerables de nuestro país; esta es una de las tareas más exigentes y tenemos que entender que, quizás, desde la Segunda Guerra Mundial el mundo no tenía una crisis de esta envergadura", indicó Duque en su momento.

La cifra de contagiados en el país se acercó este martes a los 3.000 y las pruebas que se han realizado en el país han superado las 41.000 por sospecha o síntomas de coronavirus.