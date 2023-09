Colombia y México firman carta de intención de cooperación para contribuir con la 'paz total'

Los cancilleres de Colombia y México firmaron la carta de intención en materia de cooperación, con el propósito contribuir con la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 y la Política de 'paz total' del Gobierno Nacional.

De acuerdo a los firmantes, el documento muestra la importancia que ambos países le dan a los instrumentos de Cooperación Sur-Sur, propicios para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre socios del Sur Global que promueve acciones en sectores de agricultura, educación, juventud, y comercio, importantes para la lucha contra las drogas.

Le puede interesar: Petro y López Obrador se reúnen en Cali para replantear la lucha contra las drogas

"Nosotros, nuestros pueblos, están pasando por grandes sufrimientos a partir de la droga y los carteles, y por toda la problemática, y hemos querido acompañar a Colombia en la organización de este encuentro porque hoy más que nunca es muy importante avanzar en este cambio de paradigma y abordar el problema de la droga con una mirada mucho más integral, avanzar si, que nos aboquemos de manera decidida a abordar las causas últimas que permiten que el crimen organizado se aproveche y nutriéndose y expandiéndose, hombres y mujeres que se ven forzados a dedicar sus vidas a producir cultivos o sustancias Psicoactivas", manifestó Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores de México

La carta de cooperación se firmó en el último día de La Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas que se realiza en Cali y que tiene como propósito, según manifestó el Canciller de Colombia Álvaro Leyva, ser el preámbulo de un foro definitivo al que se aspira estén presentes los jefes de Estado de Latinoamérica y del Caribe, para manifestar la visión de cada país sobre las drogas y construir una voz al final, única para presentar al mundo.

Le puede interesar: Se priorizará la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos: minJusticia sobre nueva política antidrogas

"Esto no es un tema de América Latina, sino es algo que afecta al mundo entero. Hay una regla económica fundamental y es muy sencillo: si no hay demanda, no hay oferta, pero el análisis siempre se hace con relación a la responsabilidad de los productores y nadie le ha llamado la atención a los consumidores. Esa es la filosofía que encierra esta convocatoria", puntualizó el Canciller Leyva.